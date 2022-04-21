Dù lộ loạt 'hint' rõ mười mươi, nhưng cả 2 vẫn giữ vững lập trường khi không hề lên tiếng cũng như giải thích về những khoảnh khắc lộ hình ảnh thân mật bên nhau.

Gil Lê và Hoàng Thùy Linh nhận được sự yêu mến, lẫn sự quan tâm tâm đông đảo của người hâm mộ showbiz, cả 2 không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mà còn rất tài giỏi ở lĩnh vực mà mình theo đuổi. Cũng chính vì cùng ''tài sắc vẹn toàn'' như vậy, nên cặp đôi được rất nhiều fan hâm mộ ''đẩy thuyền'' đến với nhau. Thậm chí, cả hai còn liên tục bị netizen soi ra hint hẹn hò nhưng đến nay vẫn một mực phủ nhận chuyện này. Hoàng Thùy Linh có mặt tại gameshow truyền hình để cổ vũ Gil Lê - Ảnh : Internet Theo đó hồi trước Tết Nguyên Đán, netizen đã bắt được khoảnh khắc Gil Lê "tay trong tay" với Hoàng Thùy Linh trong hậu trường một gameshow truyền hình mà cả hai cùng tham dự.

Cụ thể, trong thời gian chuẩn bị trước khi lên sân khấu biểu diễn tiết mục Gieo Quẻ mở màn cho chương trình, Hoàng Thùy Linh đã tiến đến vị trí của Gil Lê, nắm tay và dặn dò một điều gì đó, hành động của nữ ca sĩ dĩ nhiên không qua mắt được các ''thánh soi'', người hâm mộ cũng rất thích thú với biểu cảm dặn dò của cô nàng với ''người yêu tin đồn'', bởi nó giống hệt những hành động mà các cặp đôi yêu nhau thường làm. Nữ ca sĩ còn đến dự tiệc sinh nhật mẹ của ''người yêu tin đồn'' - Ảnh: Internet Cả 2 liên tục bị cộng đồng mạng soi ra hint hẹn hò - Ảnh: Internet Không những thế hồi năm 2021, netizen cũng "soi" ra được chi tiết Hoàng Thùy Linh và Gil Lê ở chung nhà. Cụ thể trong một số khoảnh khắc khoe đồ chơi, bữa ăn, các thám tử mạng đã phát hiện được rằng từ bối cảnh đến từng chi tiết nhỏ nhất đều trùng hợp với nhau đến lạ kỳ.

Mới đây nhất, netizen còn phát hiện Hoàng Thùy Linh và mẹ ruột mình cùng có mặt tại buổi tiệc của gia đình Gil Lê. Trong suốt buổi tiệc, 2 bên gia đình trò chuyện vui vẻ với nhau, Gil Lê và Hoàng Thùy Linh còn liên tục dành những ánh mắt cực tình cho nhau. Gil Lê và Hoàng Thùy Linh - Ảnh: Internet Với những bằng chứng rõ mồn một như thế kia, CĐM nhận định ngày mà cả 2 chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với nhau cuối cùng cũng sắp tới rồi chăng.

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