Khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, Vy Oanh không quên 'cà khịa' đầy ẩn ý: 'Phân bua giải thích lên phường đi, nói ít thôi, làm đi'

Hiện tại, Vy Oanh có cuộc sống gia đình êm ấm với ông xã và ba con.

Từ khi có thêm thành viên mới, gia đình của nữ ca sĩ Vy Oanh tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Hai nhóc tỳ đầu là bé Voi và bé Xu rất quấn quýt và cưng nựng em nhỏ. Cụ thể, nữ ca sĩ đã đăng tải loạt ảnh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình trên trang cá nhân. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô thường tranh thủ đưa các con ra ngoài cùng làm vườn và tìm hiểu thêm về các loài thực vật, cách chăm sóc cây cối. Cô bộc bạch: "Mẹ bỉm 3 con này là mẹ bỉm doanh nhân, ham làm, cầu toàn số 1, thỉnh thoảng lại còn nhớ nghề nên lại còn nghệ sĩ tí, lại ra sản phẩm tặng người thương và khán giả. Con lại đang học online, con lớn con bé, việc lớn việc nhỏ, nhân viên to nhân viên nhỏ gì cũng đến tay phân xử, xử lí. Chưa tính chồng con, nội ngoại 2 bên... nên xác định một tuần dành ra được 3 buổi tập thể dục là giàu có thời gian lắm rồi".

Vy Oanh dành nhiều thời gian bên các con - Ảnh: FBNV Trước mắt, cô nàng muốn vun vén tổ ấm, nuôi nấng ba con của mình. Cô tâm sự: "Gia đình là số 1 nghĩa là gì? Là đang ở giai đoạn tốt nhất của sự nghiệp ca sĩ, em vẫn sẵn lòng lùi về sau chồng. Dù sau sinh không hoạt động chuyên nghiệp nữa, em vẫn được tổ nghề thương cho thêm bài hit bự thì em vẫn không thể bỏ bê con cái mà tung tăng bay nhảy, để rồi phải vất vả lập nghiệp lại bằng một nghề khác phù hợp với mẹ bỉm hơn".

"Ca sĩ chỉ cần 1 bài hit là sống thoải mái với nghề, đây em được đến mấy bài hit mà vẫn phải hy sinh sự nghiệp bớt đi. Là an vui, hạnh phúc của chồng con, cha mẹ, anh chị em phải đặt lên đầu, rồi mới đến hàng tá công việc lớn nhỏ khác...", nữ ca sĩ chia sẻ thêm. Nữ ca sĩ viên mãn bên chồng con - Ảnh: FBNV Vy Oanh đưa các con ra ngoài cùng làm vườn - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng không quên nhắn nhủ đầy ẩn ý: "Thế nên, ai đó mà "nhớ thương" em quá, "yêu" em nhắc em nhiều quá thì em cũng không có thời gian tiếp nhiều được. Phân bua giải thích lên phường đi, nói ít thôi, làm đi. Dọn dẹp vườn tược nhà cửa quây quần giáng sinh thôi. Đời chả ai sống hộ cho mình đâu nhen". Hiện tại, Vy Oanh vừa chăm con gái mới sinh vừa đôn đốc việc học tập của hai con đầu. Dù vất vả, nhưng nữ ca sĩ vẫn rất hạnh phúc khi các bé khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Đồng thời, vì muốn tạp trung chăm sóc "tổ ấm nhỏ" của mình, cô vẫn chưa có kế hoạch trở lại âm nhạc và tham gia các chương trình truyền hình.

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