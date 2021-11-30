Khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, Vy Oanh không quên 'cà khịa' đầy ẩn ý: 'Phân bua giải thích lên phường đi, nói ít thôi, làm đi'

Sao Việt 30/11/2021 09:42

Hiện tại, Vy Oanh có cuộc sống gia đình êm ấm với ông xã và ba con.

Từ khi có thêm thành viên mới, gia đình của nữ ca sĩ Vy Oanh tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Hai nhóc tỳ đầu là bé Voi và bé Xu rất quấn quýt và cưng nựng em nhỏ. Cụ thể, nữ ca sĩ đã đăng tải loạt ảnh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình trên trang cá nhân.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô thường tranh thủ đưa các con ra ngoài cùng làm vườn và tìm hiểu thêm về các loài thực vật, cách chăm sóc cây cối. Cô bộc bạch: "Mẹ bỉm 3 con này là mẹ bỉm doanh nhân, ham làm, cầu toàn số 1, thỉnh thoảng lại còn nhớ nghề nên lại còn nghệ sĩ tí, lại ra sản phẩm tặng người thương và khán giả. Con lại đang học online, con lớn con bé, việc lớn việc nhỏ, nhân viên to nhân viên nhỏ gì cũng đến tay phân xử, xử lí. Chưa tính chồng con, nội ngoại 2 bên... nên xác định một tuần dành ra được 3 buổi tập thể dục là giàu có thời gian lắm rồi".

nu ca si vy oanhKhoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, Vy Oanh không quên 'cà khịa' đầy ẩn ý: 'Phân bua giải thích lên phường đi, nói ít thôi, làm đi' - Ảnh 2
Vy Oanh dành nhiều thời gian bên các con - Ảnh: FBNV

Trước mắt, cô nàng muốn vun vén tổ ấm, nuôi nấng ba con của mình. Cô tâm sự: "Gia đình là số 1 nghĩa là gì? Là đang ở giai đoạn tốt nhất của sự nghiệp ca sĩ, em vẫn sẵn lòng lùi về sau chồng. Dù sau sinh không hoạt động chuyên nghiệp nữa, em vẫn được tổ nghề thương cho thêm bài hit bự thì em vẫn không thể bỏ bê con cái mà tung tăng bay nhảy, để rồi phải vất vả lập nghiệp lại bằng một nghề khác phù hợp với mẹ bỉm hơn". 

"Ca sĩ chỉ cần 1 bài hit là sống thoải mái với nghề, đây em được đến mấy bài hit mà vẫn phải hy sinh sự nghiệp bớt đi. Là an vui, hạnh phúc của chồng con, cha mẹ, anh chị em phải đặt lên đầu, rồi mới đến hàng tá công việc lớn nhỏ khác...", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

nu ca si vy oanh 1
Nữ ca sĩ viên mãn bên chồng con - Ảnh: FBNV
nu ca si vy oanh 2Khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, Vy Oanh không quên 'cà khịa' đầy ẩn ý: 'Phân bua giải thích lên phường đi, nói ít thôi, làm đi' - Ảnh 5
Vy Oanh đưa các con ra ngoài cùng làm vườn - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng không quên nhắn nhủ đầy ẩn ý: "Thế nên, ai đó mà "nhớ thương" em quá, "yêu" em nhắc em nhiều quá thì em cũng không có thời gian tiếp nhiều được. Phân bua giải thích lên phường đi, nói ít thôi, làm đi. Dọn dẹp vườn tược nhà cửa quây quần giáng sinh thôi. Đời chả ai sống hộ cho mình đâu nhen".

Hiện tại, Vy Oanh vừa chăm con gái mới sinh vừa đôn đốc việc học tập của hai con đầu. Dù vất vả, nhưng nữ ca sĩ vẫn rất hạnh phúc khi các bé khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Đồng thời, vì muốn tạp trung chăm sóc "tổ ấm  nhỏ" của mình, cô vẫn chưa có kế hoạch trở lại âm nhạc và tham gia các chương trình truyền hình.

Bị rủa 'vào tù' vì liên quan đến đồng nghiệp quá cố, Việt Hương đáp trả gay gắt khiến kẻ bình luận phải 'cứng họng'

Bị rủa 'vào tù' vì liên quan đến đồng nghiệp quá cố, Việt Hương đáp trả gay gắt khiến kẻ bình luận phải 'cứng họng'

Trước bình luận kém duyên của một tài khoản mạng, nghệ sĩ Việt Hương không bỏ qua mà thẳng thừng đáp trả thẳng thừng và gay gắt.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ ca sĩ Vy Oanh gia đình sao Việt con của Vy Oanh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 2 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 7 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"