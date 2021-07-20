Khi nhìn trên các màn ảnh nhỏ, các bức hình đã được chỉnh sửa của các mỹ nhân Việt. Ai nấy đều dành những lời khen tới tấp dành cho các cô nàng. Nhưng khi bỏ lớp trang điểm xuống thì các người đẹp lúc đó cũng lộ “nguyên hình” mặt mộc của mình.

Có lẽ, ai rồi cũng sẽ đến lúc lộ mặt mộc của mình lên MXH và các mỹ nữ sao Việt cũng không ngoại lệ. Nhưng, các khuôn mặt mộc của các sao nữ không khác là bao so với lớp ảnh thật . Có các sao chỉ cần đánh son lên vẫn trẻ trung, xinh đẹp, các cô nàng đã nhận “cơn mưa lời khen” đến từ các fan của mình. Hoa hậu Mai Phương Thúy tự tin để mặt mộc khi livetream. Ảnh: Internet Hoa hậu Mai Phương Thúy luôn là nàng hậu sở hữu nhan sắc đẹp nhất nhì hiện nay, dù đã đăng quang rất lâu nhưng cô luôn giữ được nét trẻ trung và có phần mặn mà. Nàng hậu thường xuyên để mặt mộc khi ở và trong các buổi livestream cô cũng không ngại để mặt mộc để gặp các fan của mình.

Dù đã tẩy trang nhưng nàng Kiều vẫn luôn giữ được nét đẹp trời ban. Ảnh: Internet Kiều nữ Lý Nhã Kỳ luôn là cái tên hot qua từng năm tháng, cô luôn tự tin khoe mặt mộc của mình lên trang cá nhân và không ít khán giả đã dành nhiều lời khen gửi đến cô. Nếu so bì với các đàn em thì Lý Nhã Kỳ không thua bất kì mỹ nữ nào của showbiz khi để mặt mộc. Mặt mộc của "Đả nữ" Ngô Thanh Vân phải gọi là 'đỉnh của chóp'. Ảnh: Internet Diễn viên Ngô Thanh Vân luôn giữ được nét trẻ trung, quyến rũ của mình dù. Dù bỏ đi lớp son phấn thì cô vẫn có thể tự tin diện khuôn mặt mộc ra đường mà không phải sợ mọi người bàn tán. Dù đã 42 tuổi nhưng nhan sắc của cô luôn trẻ hơn với tuổi thật, nhờ vậy khi cô vào các vai diễn luôn có thể biến hóa được mọi thể loại nhân vật.

Hoa hậu Kỳ Duyên sở hữu gương mặt mộc đẹp không tỳ vết. Ảnh: Internet Nếu nói đến các nàng Hậu thì không thể thiếu Kỳ Duyên khi cô sở hữu gương mặt mộc quá tuyệt vời. Những đường nét trên cơ bản vẫn luôn toát lên vẻ thanh tú và không khác quá nhiều so với những bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Gương mặt baby của Ngọc Trinh vẫn không có quá nhiều sự thay đổi khi để mặt mộc. Ảnh: Internet Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi trên tất cả phương tiện truyền thông, đại chúng. Bỏ qua những đời tư ồn ào, lùm xùm của người đẹp chân dài thì có thể nói nhan sắc này của cô này đúng là "hái ra tiền". Dù đã tẩy trang nhưng làn da trắng vẫn không thay đổi là bao, các đường nét trên gương mặt vẫn không thay đổi quá nhiều. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh một trong những nàng hậu sở hữu gương mặt mộc đẹp nhất. Ảnh: Internet Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính là mỹ nhân kế tiếp sở hữu gương mặt mộc không tỳ vết trong dàn mỹ nhân của Vbiz. Cô khiến nhiều netizen phải ngả mũ bái phục vì sở hữu nhan sắc quá nổi bật. Siêu mẫu Minh Tú. Ảnh: Internet Siêu mẫu Minh Tú cũng góp mặt trong những mỹ nhân có gương mặt mộc đẹp nhất nhì Vbiz. Cô không ngại phải khoe mặt mộc của mình trước khán giả. Bởi dù là mặt đã được makeup hay không makeup thì nhan sắc cô chân dài không có quá nhiều thay đổi. Nhã Phương sở hữu nhan quá rực rỡ. Ảnh: Internet Bà xã của nghệ sĩ Trường Giang cũng là một mỹ nhân Việt, qua các bộ phim của cô đóng có thể thấy Nhã Phương sở hữu nhan sắc của một cô gái mang tính cách nhẹ nhàng, đằm thắm. Dù không cần makeup cô vẫn tự tin livestream để giao lưu cùng fan, nhan sắc của Nhã Phương là đẹp từ trong trứng đẹp ra. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc Ảnh: Internet Trùm cuối chính là "ngọc nữ" Ninh Dương Lan Ngọc, khi cô luôn cố tình "dìm hàng" nhan sắc của mình xuống và tải lên trang cá nhân của mình. Nhưng dù có dìm thì nhan sắc của cô vẫn có quá nhiều sự thay đổi. Cô vẫn nằm trong top các mỹ nhân đẹp nhất nhì màn ảnh Việt.

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