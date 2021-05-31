Hồng Ánh: Nữ diễn viên gạo cội của làng phim Việt, chinh phục hàng loạt giải thưởng quốc tế, về nhà lại là người phụ nữ ‘bất hạnh’

Sao Việt 31/05/2021 18:29

“Có thể nhiều người nhìn cuộc sống của tôi họ thương cảm, thấy rất tội nghiệp, có người còn cho rằng tôi bất hạnh.”

Hồng Ánh từ nhỏ đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, tuy nhiên, trước khi là diễn viên quen mặt của màn ảnh nhỏ, Hồng Ánh từng là viên múa. Khi chuyển hẳn sang đóng phim, cô tham dự cuộc thi Diễn viên Điện ảnh triển vọng và đoạt giải Người đẹp duyên dáng năm 1995.

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'Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời, đời vừa hai mươi xanh lạ'

Hồng Ánh đã ghi được dấu ấn trong lòng khán giả với khả năng diễn xuất tuyệt vời, giàu cảm xúc và chân thật trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình ăn khách như: Người đẹp Tây Đô, Đời cát, Cầu thang tối, Người đàn bà mộng du, Trái tim bé bỏng, Thung lũng hoang vắng, Trăng nơi đáy giếng, Tháng năm rực rỡ, Thưa mẹ con đi, Tiệc trăng máu,... Hiện tại, Hồng Ánh đang là “chị dâu quốc dân” với Cây táo nở hoa.

Với chuyên môn giỏi, Hồng Ánh đã giành nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín trong nước và quốc tế như giải Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai với vai Hạnh trong Trăng nơi đáy giếng. Năm 2011, Hồng Ánh là thành viên nữ duy nhất của Ban giám khảo Cánh Diều Vàng.

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Với tài năng xuất chúng cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp, Hồng Ánh 'chill' hết mình trong từng vai diễn và mang về thành tích khiến đồng nghiệp nào cũng ngưỡng mộ

Nữ diễn viên còn thành lập riêng một hãng phim và chuyển sang lĩnh vực đạo diễn, sản xuất phim. Năm 2014, phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng do Hồng Ánh làm giám đốc phát hành là bộ phim phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu trong lịch sử của phim tài liệu Việt Nam. Năm 2017 Hồng Ánh làm đạo diễn với phim đầu tay Đảo của dân ngụ cư nhận được rất nhiều đề cử và giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế uy tín trong khu vực và thế giới.

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Từ vai trò diễn viên, Hồng Ánh 'lấn sân' sang làm đạo diễn, nhà sản xuất phim và đều làm rất giỏi rất tốt

Có sự nghiệp thành công sáng chói, cuộc sống đời tư ấm êm của nữ nghệ sĩ cũng khiến bao người ngưỡng mộ. Năm 2009, sau 6 năm yêu nhau, Hồng Ánh kết hôn với nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn. Nữ diễn viên bị cuốn hút ở sự thông minh, uyên bác, phong thái đĩnh đạc của chồng. Từ khi kết hôn, Hồng Ánh cũng cố gắng vun vén, chu toàn việc nội trợ để chuẩn bị những bữa cơm ngon dành cho chồng và con riêng của anh. Thỉnh thoảng, họ mới xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

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Đời tư kín tiếng, vợ chồng Hồng Ánh có cuộc sống hạnh phúc ấm êm 

Sau hơn 10 năm chung sống, vợ chồng Hồng Ánh chưa có con chung. Nữ diễn viên thú thật từng có thời gian cô áp lực, tìm mọi cơ hội có con. Song ở tuổi 44, cô dần thay đổi suy nghĩ và mong muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Với cô, trân trọng từng giây phút bên chồng, người thân mới là điều quan trọng nhất. Nếu có thời gian, Hồng Ánh và chồng cùng tham gia các cuộc thi marathon, cùng xem phim hay đọc sách...

Ngoài ra nữ nghệ sĩ còn dành thời gian trồng hoa và nuôi thú cưng. Hồng Ánh có niềm đam mê du lịch nên có thời gian rảnh rỗi cô cùng ông xã đi nhiều nước trên thế giới. Dù ở độ tuổi U50 nhưng cô vẫn không quên luyện tập thể dục và tập đi bộ giúp cơ thể săn chắc hơn, nói không với đồ ngọt và bổ sung trái cây.

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Hồng Ánh: 'Nhà không có gì nhiều ngoài cờ hó'
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Marathon là bộ môn yêu thích của Hồng Ánh, cô cũng thường cùng chồng tham gia các cuộc thi marathon
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Về nhà, cởi bỏ hình ảnh ngôi sao, Hồng Ánh trở về làm người phụ nữ của gia đình. Cô cùng chồng tự tay làm và chia sẻ với nhau việc nhà, không thuê giúp việc

Hồng Ánh chia sẻ: “Tôi quan niệm rằng nếu bản thân không hạnh phúc thì rất khó lòng mang đến hạnh phúc cho ai. Có thể nhiều người nhìn cuộc sống của tôi họ thương cảm, thấy rất tội nghiệp, có người còn cho rằng tôi bất hạnh. Nhưng là người trong cuộc, tôi hiểu những lựa chọn của mình, những lựa chọn đó tôi thấy mình hạnh phúc vì được là chính mình.

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Không có thước đo hạnh phúc chung cho tất cả mọi người, mỗi người sống mỗi cuộc đời khác nhau và cũng có quan niệm khác nhau về hạnh phúc

Điều quan trọng trong cuộc đời mỗi người là hãy tìm cho mình, ít nhất một người bạn thân và tốt như tri kỷ để có người lắng nghe, giúp mình vượt qua những lúc tuyệt vọng nhất, hiểu mình nhất và luôn động viên, tha thứ yêu thương mình vô điều kiện. Tôi hạnh phúc vì có những người bạn như vậy.”, Hồng Ánh chia sẻ.

 Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Hồng Ánh Nghệ sĩ Hồng Ánh diễn viên Hồng Ánh

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