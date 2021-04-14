'Hoạn Thư' cũng có lúc stress, đăng đàn vì bị chà đạp, sỉ nhục không văn minh trong 'Kiều'

Sao Việt 14/04/2021 17:21

Nỗ lực hy sinh cho vai diễn, nhưng Cao Thái Hà chỉ nhận lại những lời chê bai, chỉ trích nặng nề, thậm chí là sỉ nhục một cách không văn minh từ cộng đồng mạng. Điều này đã khiến cho "Hoạn Thư" stress đến mức phải đăng bài than với Tổ nghề.

Kiều là bộ phim được ra mắt gần đây do nữ diễn viên Mai Thu Huyền làm đạo diễn. Bộ phim là câu chuyện được chuyển thể từ một trích đoạn ngắn trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, xoay quanh mối tình tay ba đầy ngang trái giữa Thúy Kiều (Mỹ Duyên), Thúc Sinh (Lê Anh Huy) và Hoạn Thư (Cao Thái Hà). 

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Kiều xoay quanh chuyện tình tay ba của Thúy Kiều - Thúc Sinh - Hoạn Thư - Ảnh: Internet

Với dàn diễn viên được nhận xét là xinh đẹp nhưng còn "non tay", bộ phim đã thu lại không ít "gạch đá" từ cư dân mạng. Mới đây nữ diễn viên Cao Thái Hà đã không kiềm chế được mà phải đăng đàn trên trang cá nhân, bày tỏ cảm xúc bất lực trước những lời bình phẩm không văn mình của cộng đồng mạng. Nữ diễn viên chia sẻ cảm thấy tổn thương trước những lời nhận xét thiếu văn minh và lịch sự. 

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Nhan sắc đỉnh cao của Hoạn Thư - Ảnh: Internet

Phân cảnh được xem là nguồn cơn gây ra tranh cãi và bị nhận nhiều lời chỉ trích của Cao Thái Hà chính là cảnh nóng giữa cô và Thúc Sinh. Trong phim, nữ diễn viên họ Cao có 3 phân cảnh bị gắn mác "18+" khiến nhiều người đỏ mặt. Đầu tiên là cảnh Hoạn Thư "tự xử" sau khi tận mắt chứng kiến chồng mình ân ái cùng Thúy Kiều. Cảnh thứ hai là ôm ấp, vuốt ve rồi bất ngờ hôn táo bạo Thúc Sinh trên giường. Cảnh cuối cùng là khi Hoạn Thư bắt Thúy Kiều ngồi gảy đàn trong khi cùng chồng ân ái. Mặc dù không chiếm thời lượng dài,  thế nhưng 3 phân cảnh này khiến cho nhân vật Hoạn Thư của Cao Thái Hà bị đánh giá là người phụ nữ "khát tình". 

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Loạt cảnh nóng của Cao Thái Hà bị chỉ trích nặng nề - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Cao Thái Hà từng được nhận xét tốt về diễn xuất trong các phim cô từng tham gia như Tiếng sét trong mưa hay Yêu đi đừng sợ. Thế nhưng, khi vào vai Hoạn Thư, cô bị nhiều khán giả chỉ trích nặng nề: "Cảnh nóng của Cao Thái Hà hơi phô, dung tục quá đáng" hay "Cô này đóng cảnh nóng thì thô thiển, bình thường thì cứ đơ đơ". Đối mặt với những lời chỉ trích của cư dân mạng, Cao Thái Hà stress đến độ phải than với Tổ Nghề. Cô cho rằng bản thân đã hy sinh vì vai diễn rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là những lời lẽ tổn thương. Trong những chia sẻ trước đó, Cao Thái Hà cho biết để đóng được những cảnh nóng với diễn viên Anh Huy, cô đã phải tốn rất nhiều thời gian để luyện tập và nhập tâm. Điều khó khăn nhất là phải diễn sao cho đúng với tâm lý một người vợ bắt gặp chồng mình ngoại tình nhưng vẫn phải "đánh ghen" văn minh. 

Cuối bài đăng nữ diễn viên bộc bạch: "Con biết phải làm gì đây, người ta muốn làm con tổn thương đáng lý con phải càng mạnh mẽ, nhưng lúc này con thật sự thấy quá tàn nhẫn. Con đã thua vì họ đã thật sự làm con đau và nản lòng". Có thể thấy những lười chỉ trích của cư dân mạng đã khiến cho nữ diên viên đau lòng và tổn thương rất nhiều. Dù vậy, bên dưới bài đăng vẫn có nhiều fan hâm mộ vào động viên cô nàng "hãy mạnh mẽ" vượt qua. Nhiều sao Việt cũng đồng cảm và hy vọng cô có thể vượt qua và tiếp tục nỗ lực cống hiến cho vai diễn.

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Nhiều sao Việt và fan vào động viên nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Chọn một "lát cắt" trong Truyện Kiều để làm phim nhưng Kiều của Mai Thu Huyền lại đi ngược với nguyên tác, gây thất vọng và không làm nổi bật được giá trị nhân văn như trong nguyên bản của Nguyễn Du. Dù đã cố gắng làm mới và tạo nhiều kịch tính nhưng bộ phim không được khán giả ủng hộ. Tuy nhiên không thể phủ nhận những công sức, nỗ lực của đoàn làm phim và đặc biệt là các diễn viên. Họ đã hy sinh cho vai diễn của mình và hy vọng nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng thay vì những chỉ trích nặng nề và thiếu văn minh. 

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"Là tát thật, tát đau luôn, nhưng đau nhất là bị ăn tát trong sự sung sướng của rất nhiều người", diễn viên Lan Phương chia sẻ.

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Từ khóa:   chỉ trích nặng nề Phim Kiều Cao Thái Hà

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