Hoà Minzy khiến ai nấy hú hồn vì đôi "cà kheo" khổng lồ khi bước từ trên xe xuống

Sao Việt 08/01/2022 11:18

Hoà Minzy khiến netizen choáng váng khi đi đôi giày cao gót "khổng lồ".

Mới đây, cư dân mạng rần rần lan truyền đoạn video nữ ca sĩ Hoà Minzy xuất hiện tại một sự kiện. Bà xã Minh Hải vô cùng thần thái, tươi tắn bước ra từ chiếc xế hộp tiền tỷ. Bên cạnh nhan sắc "đỉnh của chóp", dân tình choáng váng trước đôi "cà kheo" khổng lồ của nữ ca sĩ Hoà Minzy. Cư dân mạng "sốt xình xịch" cho rằng đôi giày cao gót này phải cao tới 30 cm. Dù phải đi những đôi giày cao gót cực "khủng" nhưng Hoà Minzy vẫn xuất thần nha!

Hoà Minzy khiến ai nấy hú hồn vì đôi 'cà kheo' khổng lồ khi bước từ trên xe xuống - Ảnh 1

Hoà Minzy khiến ai nấy hú hồn vì đôi 'cà kheo' khổng lồ khi bước từ trên xe xuống - Ảnh 2

Đôi giày cao gót của Hòa Minzy khiến ai nấy choáng muốn xỉu

Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m55 nên hình ảnh này của Hoà Minzy đã quen thuộc đối với khán giả. Để ăn gian chiều cao, giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp không ngại chọn những đôi giày siêu cao, "khổng lồ" như thế này. Người hâm mộ không ít lần phải trầm trồ thán phục trước khả năng này của Hoà Minzy.

Hoà Minzy khiến ai nấy hú hồn vì đôi 'cà kheo' khổng lồ khi bước từ trên xe xuống - Ảnh 3
Hoà Minzy khiến ai nấy hú hồn vì đôi 'cà kheo' khổng lồ khi bước từ trên xe xuống - Ảnh 4

Hoà Minzy khiến ai nấy hú hồn vì đôi 'cà kheo' khổng lồ khi bước từ trên xe xuống - Ảnh 5

Không ít lần Hòa Minzy đi trên đôi cà kheo chót vót

 

Hoà Minzy lần đầu hé lộ thời điểm sinh quý tử, liệu có trùng khớp với thông tin sinh nhật bé năm ngoái?

Hoà Minzy lần đầu hé lộ thời điểm sinh quý tử, liệu có trùng khớp với thông tin sinh nhật bé năm ngoái?

Mới đây, trên fanpage bé Bo, Hoà Minzy đã lần đầu tiên tiết lộ sinh nhật của quý tử đầu lòng sau 2 năm giấu kín như bưng.

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Từ khóa:   ca sĩ Hòa Minzy 24h sao Việt Hoà Minzy

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