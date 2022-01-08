Hoà Minzy khiến ai nấy hú hồn vì đôi "cà kheo" khổng lồ khi bước từ trên xe xuống

Hoà Minzy khiến netizen choáng váng khi đi đôi giày cao gót "khổng lồ".

Mới đây, cư dân mạng rần rần lan truyền đoạn video nữ ca sĩ Hoà Minzy xuất hiện tại một sự kiện. Bà xã Minh Hải vô cùng thần thái, tươi tắn bước ra từ chiếc xế hộp tiền tỷ. Bên cạnh nhan sắc "đỉnh của chóp", dân tình choáng váng trước đôi "cà kheo" khổng lồ của nữ ca sĩ Hoà Minzy. Cư dân mạng "sốt xình xịch" cho rằng đôi giày cao gót này phải cao tới 30 cm. Dù phải đi những đôi giày cao gót cực "khủng" nhưng Hoà Minzy vẫn xuất thần nha!

Đôi giày cao gót của Hòa Minzy khiến ai nấy choáng muốn xỉu

Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m55 nên hình ảnh này của Hoà Minzy đã quen thuộc đối với khán giả. Để ăn gian chiều cao, giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp không ngại chọn những đôi giày siêu cao, "khổng lồ" như thế này. Người hâm mộ không ít lần phải trầm trồ thán phục trước khả năng này của Hoà Minzy.

Không ít lần Hòa Minzy đi trên đôi cà kheo chót vót

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-khien-ai-nay-hu-hon-vi-doi-ca-kheo-khong-lo-khi-buoc-tu-tren-xe-xuong-444993.html