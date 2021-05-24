Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: Kín tiếng nhất Vbiz, không mặn mà hào quang, U40 trẻ đẹp ngời ngời nhờ ‘tâm sinh tướng’

Sau khi giành vương miện cao quý, cô gái sinh năm 1985 cũng là hoa hậu đầu tiên được đeo dải băng “Miss Vietnam” và đại diện nước nhà tham dự cuộc thi Miss World 2003 tại London. Mai Phương đã xuất sắc lọt top 20 (Mai Phương đứng thứ 15) và gây ấn tượng mạnh mẽ cho lần "ra quân" đầu tiên của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc danh giá này.

Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2002, khi mới 17 tuổi, là học sinh chuyên Lý trường THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. Đó là cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 8 do báo Tiền Phong tổ chức, cũng là cuộc thi Hoa hậu đầu tiên được nhà nước có quyết định chính thức gọi là Hoa hậu Việt Nam.

Cũng vì là người đẹp đầu tiên tranh tài một cuộc thi nhan sắc thế giới nên báo chí trong nước rất quan tâm. Hàng chục bài báo của hầu hết các tờ báo lớn nhỏ ở Việt Nam đều viết về Mai Phương. Từ việc Mai Phương học giỏi, có tên trong danh sách học sinh giỏi cấp quốc gia, đến việc Mai Phương là cán bộ lớp năng nổ, người con ngoan của gia đình...

Mai Phương chia sẻ, cứ hai năm một lần, khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra, cô lại bồi hồi nhớ về khoảnh khắc mình đăng quang đầy bất ngờ và may mắn: “Đến bây giờ, tôi thấy cuộc đời mình toàn điều may mắn. Tôi là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên vì trước đó cuộc thi này có tên Hoa hậu báo Tiền Phong. Tôi cũng là người đầu tiên đi thi Hoa hậu thế giới. Là Hoa hậu đầu tiên của thế kỷ 21”.

Năm 17 tuổi, Mai Phương đã đứng trên đỉnh vinh quang với hàng loạt thành tích đáng nể - Ảnh: Internet

Những tưởng rằng với những lợi thế mà không phải cô gái nào cũng có được ngay lúc đó, Mai Phương sẽ trở về và “tấn công showbiz”, nhưng Mai Phương lại để những danh hiệu mà mình đã nỗ lực đạt được trở thành những “kỉ niệm”.

Xuất thân trong gia đình coi trọng việc học hành, bản thân Mai Phương cũng là người rất ham học nên sau khi tốt nghiệp, Mai Phương đi du học. Từ đó đến nay Phạm Mai Phương trở thành hoa hậu kín tiếng trong làng Hoa hậu Việt Nam. Năm 2007, Hoa hậu Mai Phương tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh ĐH Bedfordsire (Anh). Về nước, cô vào làm việc ở hải quan TP.Hải Phòng cho đến hiện tại.

Xuất phát điểm rực rỡ nhưng Mai Phương không dùng lợi thế đó mà chọn rời xa hào quang showbiz - Ảnh: Internet

Về Việt Nam, Mai Phương lên xe hoa với mối tình đầu từ hồi còn học cùng cấp 3. Cô tâm sự mình rất coi trọng gia đình, ngoài công việc, hạnh phúc gia đình là điều mà cô đặt lên hàng đầu. Cuộc sống của gia đình Mai Phương rất viên mãn với hai cậu con trai, cháu lớn học lớp 6, đàn piano rất hay và cháu nhỏ học lớp 3, có năng khiếu vẽ và thừa hưởng mái tóc xoăn giống mẹ.

Không chỉ riêng những thành tích rực rỡ mà Mai Phương đạt được, chuyện nàng hậu cùng mối tình đầu 'kết quả ngọt' cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mai Phương chia sẻ: “Công việc cứ cuốn tôi đi, ngày này qua tháng nọ. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Hết giờ làm là trông hai đứa trẻ. Tôi quan niệm, tổ ấm phải vững chắc đã, rồi bản thân mới có thể nghĩ đến những ước mơ cá nhân. Nếu bỏ bê chồng con để tham gia các hoạt động bề nổi, nhỡ may, khi quay đầu nhìn lại, sự bình yên ấy không còn, gia đình tan vỡ thì sao. Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra với mình.

Nhiều người nói tôi là hoa hậu bí ẩn, chưa làm tròn trách nhiệm của một Hoa hậu. Tôi có bí ẩn gì đâu. Tôi vẫn đi làm hàng ngày vẫn gặp bạn bè, vẫn đi làm từ thiện. Chẳng qua tôi không chia sẻ nhiều trên trang cá nhân và báo chí mà thôi.

Ngành của tôi rất đặc thù đi đâu làm gì cũng phải xin phép rất cẩn thận ngay cả việc xuất hiện trên tivi nữa. Với lại, tính tôi không thích sự ồn ào, mọi thứ nhẹ nhàng hợp với tôi hơn”.

Có lẽ khó có ai được như Mai Phương, không đam mê hào quang showbiz dù có thừa cơ hội, chọn sống theo con người thật của mình, nhẹ nhàng và không ồn ào - Ảnh: Internet

Mai Phương gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà, đằm thắm, ngọt ngào. Đồng thời, cô còn khoe khéo vóc dáng cân đối, gợi cảm trong các bộ váy ôm sát. Ở tuổi 36, thân hình và vẻ đẹp dịu dàng của “Hoa hậu kín tiếng nhất Việt Nam" khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vẫn duy trì được phong độ như thuở đôi mươi.

Mai Phương bảo, câu nói “tâm sinh tướng” có lẽ đúng với cô. Dù là mẹ của hai con nhưng Mai Phương vẫn giữ sự nhí nhảnh khi nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp và cả chồng. Cô luôn sống tích cực, nhìn mọi việc theo hướng tích cực.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc, bảo toàn nét thanh xuân của nàng hậu là 'tâm sinh tướng' - Ảnh: Internet

Mai Phương chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi cách giữ dáng, tập luyện như thế nào để nhan sắc tươi trẻ. Nói thật, tôi lười thể dục, suốt 10 năm nay tôi không tập môn thể thao nào, tôi cũng không tập được Yoga vì sợ uốn đau. Tôi chủ yếu dựa vào chế ăn khoa học, ăn ít tinh bột, nhiều rau xanh.

Cứ nhìn chồng đối xử tốt với mình, các con ngoan ngoãn là tôi thấy hạnh phúc. Sống tích cực và truyền năng lượng tích cực cho người khác. Tôi không mấy khi than vãn. Có lẽ do thế tôi trẻ lâu”.