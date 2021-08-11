Hà Hồ, Quỳnh Nga đốt mắt khán giả với màn tập luyện yoga điêu luyện, body bốc lửa của bà mẹ 3 con khiến dân tình hú hét

Nữ diễn viên Quỳnh Nga cực kì yêu thích môn thể thao yoga bay, điều này sẽ giúp cơ thể của cô luôn săn chắc và việc duy trì thường xuyên sẽ giúp cô đốt mỡ thừa một cách hiệu quả. Nhờ tập luyện yoga bay mà cô luôn duy trì được vóc dáng thon gọn, gợi cảm mà ít phải ăn kiêng nghiêm ngặt. Nên mỗi khi nàng diễn viên xuất hiện trên sóng truyền hình hay các sự kiện đều trở nên xinh đẹp và quyến rũ nhờ tập luyện bộ môn yoga bay.

Nhờ luyện tập chăm chỉ mà nữ diễn viên đã một vóc dáng săn chắc. Ảnh: Internet

Bảo Anh

Thời gian trước, Bảo Anh khoe ảnh miệt mài tập luyện Yoga trên trang cá nhân. Cô chia sẻ kèm trạng thái: “Lâu lắm rồi mới có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Mùa dịch này Bảo Anh sẽ quyết tâm chăm chỉ tập luyện, nuôi dưỡng cảm xúc và nạp năng lượng tích cực để tiếp tục hành trình đam mê phía trước! Còn cả nhà thì sao?”.

Cô nàng đã phải luyện tập trong một thời gian dài thì mới có thể tập luyện được các động tác có mức độ khó cao đến như vậy. Ảnh: Internet

Bảo Anh đã tập yoga được nhiều năm nay và đam mê nó. Cô tranh thủ tập yoga tại mọi nơi, ở phòng tập, ở nhà, ở bể bơi… Và cô còn thực hiện được rất nhiều động tác, kể cả động tác khó. Sở dĩ người đẹp trung thành với bộ môn này bở nó không chỉ tăng cường sức đề kháng cực tốt, những bài tập Yoga còn giúp đánh bay mỡ bụng hiệu quả.

Bảo Anh luôn chọn những động tác khó nhằn để tập luyện. Ảnh: Internet

Bảo Anh đã khiến người hâm mộ khâm phục khi thực hiện những động tác khó của Yoga. Trong bộ trang phục đồ tập màu trắng, dáng croptop và quần ngắn, giọng ca “Anh muốn em sống sao” đã khoe được thân hình mềm dẻo, nuột nà. Bảo Anh cũng không quên chụp lại những khoảnh khắc tập luyện nhưng vô cùng sexy đúng như phương châm của cô “sexy mọi nơi, mọi lúc”.

Nhờ tập luyện yoga mà Bảo Anh ngày càng trở nên sexy và quyến rũ hơn, cô cũng tự tin diện những bộ cách cắt xẻ táo bạo. Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà có thể luyện tập bất kì động tác nào của bộ môn yoaga, bởi cô đã dành rất nhiều năm để luyện tập nó. Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà là một trong những sao nữ chăm tập luyện yoga nhất showbiz Việt. Bà xã Kim Lý nhờ vậy mà có thân hình bốc lửa dù đã là bà mẹ của 3 đứa trẻ. Nhưng không ai nghĩ rằng nữ ca sĩ hiện tại lại có một vóc dáng như thuở thiếu nữ đôi mươi.

Yoga không chỉ mang lại sức khỏe tốt mà còn giúp nữ ca sĩ có một vóc dáng gợi cảm và thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Internet

Tập luyện bộ môn này đã nhiều nên Hà Hồ đạt đến trình độ cao, có thể dễ dàng thực hiện những tư thế yoga khó. Nhờ chăm chỉ tập luyện, Hồ Ngọc Hà đã sở hữu cơ thể săn chắc và quyến rũ. Chỉ sau hai tháng hạ sinh cặp song sinh, nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại vóc dáng nóng bỏng, không chút mỡ thừa nhờ phương pháp tập gym. Ngoài ra, yoga là bộ môn giúp bà mẹ 3 con cân bằng tinh thần, duy trì nhan sắc tươi trẻ và cơ thể dẻo dai.