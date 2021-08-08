Cuộc sống bình dị và "bí ẩn" của Hoa hậu kín tiếng nhất Vbiz, viên mãn bên chồng và các con

Sau ánh hào quang ở tuổi 17, Hoa hậu Mai Phương quyết định chọn con đường sang Anh quốc du học. Từ đó đến nay, cô trở thành hoa hậu kín tiếng trong làng Hoa hậu Việt Nam.

Phạm Thị Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 17 tuổi, thời điểm đang là học sinh chuyên Lý trường THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. Mai Phương bất ngờ trở thành hiện tượng thời điểm bấy giờ bởi gương mặt xinh đẹp cùng cách ứng xử khéo léo. Cô cũng là một trong những người đẹp đầu tiên tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế với thành tích Top 20 Miss World 2003. Có thể nói, Mai Phương đã giúp Việt Nam gây ấn tượng mạnh mẽ tại đấu trường nhan sắc danh giá này. Hình ảnh vào năm 2002 Mai Phuowng đăng quang Hoa hậu Việt Nam và những năm sau đó vẻ đẹp của nàng hậu đã được thân hạng và trở nên mặn mà quyến rũ hơn. Ảnh: Internet Năm 2007, Hoa hậu Mai Phương tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh ĐH Bedfordsire (Anh). Về nước, cô vào làm việc ở hải quan TP. Hải Phòng cho đến tận bây giờ.

Dù rất ít xuất hiện trước truyền thông nhưng Hoa hậu Mai Phương luôn giữ được nét xinh đẹp và ngày càng quyến rũ. Ảnh: Internet Hiện tại, Mai Phương đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và hai cậu con trai là Nguyễn Bình Hải Đông sinh năm 2009 và Nguyễn Bình Hải Long sinh năm 2012. Bên cạnh người chồng thân yêu và các con chính là niềm hạnh phúc nhất của nàng hậu lúc này. Ảnh: Internet Mai Phương từng cho biết, hai nhóc tỳ là tài sản vô giá với cô, cho nên, hai vợ chồng cô luôn cố gắng làm bạn với các con, dạy con biết hiếu thảo, lễ phép và tính tự lập trong cuộc sống. Nàng Hậu từng chia sẻ "Tôi may mắn có một gia đình hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống như bao phụ nữ khác. Đó là món quà mà ông trời ban tặng cho tôi".

Cuộc sống hạnh phúc của Hoa hậu Việt Nam 2002. Ảnh: Internet Sau gần 20 năm đăng quang Hoa hậu, Mai Phương đã có những chia sẻ trên báo Tiền Phong: "Hiện giờ gia đình tôi và bố mẹ ở gần nhau lại cùng thành phố nên con cháu hai gia đình qua lại chăm sóc ông bà trong niềm vui hòa thuận, gần gũi và hạnh phúc…Công việc mà tôi đang làm rất phù hợp với tính cách cũng như nghiệp vụ mà tôi đã học ở xứ sở sương mù. Tôi thực sự thoải mái, vui, hạnh phúc trong công việc cũng như những niềm vui trong gia đình". Hoa hậu Mai Phương rất ít xuất hiện trước truyền thông và luôn chọn cuộc sống bình lặng không ồn ào, ganh đua. Ảnh: Internet Chồng của nàng hậu tên là Nguyễn Bỉnh Khánh hiện đang là trưởng phòng nghiệp vụ an ninh của Công an TP.Hải Phòng. Vào năm 2018, chồng của Mai Phương hoàn thành luận án tiến sĩ đạt kết quả cao chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, qua đó trở thành một trong những tiến sĩ trẻ nhất của Công an T.P Hải Phòng khi chỉ mới 39 tuổi. Ở tuổi 36 Hoa hậu Mai Phương đã có một cuộc sống giản dị bên người chồng thân yêu cùng với hai người con luôn chăm ngoan. Đối với nàng hậu đây chính là cuộc sống thật sự viên mãn nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-binh-di-va-bi-an-cua-hoa-hau-kin-tieng-nhat-vbiz-vien-man-ben-chong-va-cac-con-416519.html