Cuộc sống bình dị và "bí ẩn" của Hoa hậu kín tiếng nhất Vbiz, viên mãn bên chồng và các con

Mai Phương từng cho biết, hai nhóc tỳ là tài sản vô giá với cô, cho nên, hai vợ chồng cô luôn cố gắng làm bạn với các con, dạy con biết hiếu thảo, lễ phép và tính tự lập trong cuộc sống. Nàng Hậu từng chia sẻ "Tôi may mắn có một gia đình hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống như bao phụ nữ khác. Đó là món quà mà ông trời ban tặng cho tôi".

Cuộc sống hạnh phúc của Hoa hậu Việt Nam 2002. Ảnh: Internet

Sau gần 20 năm đăng quang Hoa hậu, Mai Phương đã có những chia sẻ trên báo Tiền Phong: "Hiện giờ gia đình tôi và bố mẹ ở gần nhau lại cùng thành phố nên con cháu hai gia đình qua lại chăm sóc ông bà trong niềm vui hòa thuận, gần gũi và hạnh phúc…Công việc mà tôi đang làm rất phù hợp với tính cách cũng như nghiệp vụ mà tôi đã học ở xứ sở sương mù. Tôi thực sự thoải mái, vui, hạnh phúc trong công việc cũng như những niềm vui trong gia đình".

Hoa hậu Mai Phương rất ít xuất hiện trước truyền thông và luôn chọn cuộc sống bình lặng không ồn ào, ganh đua. Ảnh: Internet

Chồng của nàng hậu tên là Nguyễn Bỉnh Khánh hiện đang là trưởng phòng nghiệp vụ an ninh của Công an TP.Hải Phòng. Vào năm 2018, chồng của Mai Phương hoàn thành luận án tiến sĩ đạt kết quả cao chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, qua đó trở thành một trong những tiến sĩ trẻ nhất của Công an T.P Hải Phòng khi chỉ mới 39 tuổi.

Ở tuổi 36 Hoa hậu Mai Phương đã có một cuộc sống giản dị bên người chồng thân yêu cùng với hai người con luôn chăm ngoan. Đối với nàng hậu đây chính là cuộc sống thật sự viên mãn nhất.