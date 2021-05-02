Ghen tị với mái ấm tràn ngập hạnh phúc của những gia đình ‘hot hit’ Vbiz

Không chỉ có những cá nhân hot, showbiz Việt còn có kiểu hot cả gia đình.

Đông Nhi – Ông Cao Thắng Đông Nhi và Ông Cao Thắng từ lâu đã là cặp đôi hot nhất nhì showbiz, họ được người hâm mộ ưu ái gọi là "cặp đôi vàng" của Vbiz khi có hơn 10 năm gắn kết, cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Đặc biệt, chuyện tình yêu của Đông Nhi và Ông Cao Thắng được ví như cổ tích giữa đời thường. Sau 10 năm là một “đám cưới thế kỷ” khiến hàng triệu người trên cả nước xúc động và xuýt xoa ngưỡng mộ. Vốn đã là cặp đôi hot, phủ sóng rộng khắp trên mạng xã hội, khi có sự xuất hiện của thành viên mới – Winnie, gia đình Nhi – Thắng lại càng tăng thêm sức hút. Gia đình có sức hút khủng trên mạng xã hội Nhi - Thắng chính thức gia nhập 'hội nghiện con' Em bé nhà Đông Nhi quả là cháu cưng của showbiz Việt, vừa chào đời đã được các cô chú "thả tim" lia lịa, vượt mặt cả bố mẹ. Con gái đầu lòng của cặp đôi được nhận xét là có ngoại hình bầu bĩnh, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Bé Winnie khi vừa chào đời đã thành nhóc tỳ hot nhất nhì showbiz Việt, chưa kể cô bé còn xuất hiện trên tạp chí thời trang và chiếm luôn “spotlight” của bố mẹ.

Hà Hồ – Kim Lý Hồ Ngọc Hà không chỉ có sự nghiệp thành công đáng ngưỡng mộ, gia đình của “nữ hoàng giải trí” cũng luôn khiến khán giả không khỏi xuýt xoa mỗi lần đăng tải những khoảnh khắc bên nhau. Không chỉ bởi vì sự hạnh phúc, ấm áp giữa các thành viên trong gia đình mà ở nhan sắc "điểm mười" từ bố mẹ đến các con. Gia đình sở hữu nhan sắc "điểm mười" từ bố mẹ đến các con Nhìn thấy Subeo hạnh phúc cùng cả nhà như vậy, dân mạng ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ gia đình này Là bà mẹ ba con nhưng nhan sắc vẫn thuộc hàng đỉnh, con cái từ cậu ấm Subeo đến cặp song sinh Lisa – Leon đều rất đáng yêu, bên cạnh đó không thể không kể đến ông chồng cực phẩm Kim Lý, mọi thành viên của gia đình “đi tới đâu hot tới đó” này có cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà ai ai cũng mơ ước. Những khoảnh khắc ấm áp của gia đình mỗi khi được chia sẻ đều khiến cho cộng đồng mạng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Lý Hải – Minh Hà Nói về “hot family” của Vbiz, không thể bỏ qua gia đình Lý Hải – Minh Hà, đây được coi là “gia đình kiểu mẫu” của làng giải trí Việt. Trải qua hơn 10 năm hôn nhân, Lý Hải – Minh Hà đã xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng 4 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu. Cuộc hôn nhân của cặp đôi luôn nhận được sự chú ý từ khán giả. 'Gia đình kiểu mẫu' mà người người ngưỡng mộ mơ ước Tuy là nhà có điều kiện, nhưng Lý Hải - Minh Hà luôn giáo dục con cái tự đi lên từ chính đôi chân mình Lý Hải từng chia sẻ, tài sản lớn nhất của vợ chồng anh sau hơn 10 năm chung sống không phải nhà lầu, xe hơi mà chính là 4 thiên thần nhỏ của mình: “Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại đã tương đối đủ đầy. Tiền bạc cũng có, danh tiếng cũng có thì tất nhiên điều vô giá nhất vẫn là các con. Trở về nhà, các con chạy lại ôm chân và gọi cha. Những giây phút đó thì cho dù là căng thẳng, mệt mỏi đều tan biến”. Ngoài ra, cách hai vợ chồng nuôi dạy con cái cũng rất được công chúng quan tâm và học hỏi theo, không hổ danh là “gia đình kiểu mẫu”. Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ghen-ti-voi-mai-am-tran-ngap-hanh-phuc-cua-nhung-gia-dinh-hot-hit-vbiz-403338.html