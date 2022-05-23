Đường đua bikini đã mở cửa trở lại: Loạt sao Việt 'thi triển' màn khoe body 'khét lẹt' khiến dân tình mê mệt

Kể từ sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Tường Linh ít xuất hiện trước công chúng. Hiện tại, người đẹp đang ở nước ngoài và thường xuyên đăng tải hình ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Mới đây, cô khoe vẻ nóng bỏng với loạt ảnh diện bikini trắng, tôn làn da nâu khỏe khoắn

Nàng hậu hạn chế ăn dầu mỡ, ăn ít vào bữa tối kết hợp với quá trình tập thể dục đều đặn 3 lần/tuần để có được vóc dáng “vạn người mê". Bên cạnh đó, người đẹp còn bơi lội, tập gym, boxing và uống detox để thải độc, tiêu mỡ nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Thiều Bảo Trang

Thiều Bảo Trang khoe thân hình quyến rũ trong bộ bikini màu da.

Nữ ca sĩ được chú ý khi liên tiếp đăng tải nhiều hình ảnh xinh đẹp kể từ khi vướng tin đồn đã chia tay người tình. Dù sự nghiệp âm nhạc mờ nhạt nhưng Thiều Bảo Trang được nhớ nhiều về chuyện tình ái và những bức hình nóng bỏng bởi body đẹp hoàn hảo với đôi chân dài.

Không chỉ chia sẻ những hình ảnh khoe body đẹp, Thiều Bảo Trang còn đăng nhiều status nói về quan điểm chuyện đổ vỡ tình yêu. Chị gái của Thiều Bảo Trâm được khen ngợi nét trẻ trung, vui tươi khi ở độ tuổi 30.

Thuỳ Tiên



Thùy Tiên dành thời gian đi du lịch dịp năm mới, trước khi trở lại với lịch trình công việc bận rộn. Trên trang cá nhân, cô gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini nóng bỏng khiến cư dân mạng trầm trồ.

Người đẹp sinh năm 1998 sở hữu chiều cao 1,71m, số đo ba vòng 85-58-94. Nhờ vậy, cô tự tin diện bikini khoe body bốc lửa trước biển

Ảnh minh họa: Internet

Lệ Quyên

Mới đây, nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên khiến cư dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" khi đăng tải loạt ảnh diện biniki nhỏ xíu chào hè khoe trọn được vòng eo con kiến cùng đôi chân dài miên man và làn da trắng sứ không tì vết.

Được biết để sở hữu "đường cong" hoàn hảo, Lệ Quyên đã chăm chỉ luyện tập thể thao kèm chế độ ăn uống khắt khe.

Có thể thấy dẫu đã ở độ tuổi U40 và là mẹ của một cậu con trai, thế nhưng Lệ Quyên vẫn sở hữu thân hình khiến nhiều người mơ ước.