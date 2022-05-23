Đường đua bikini đã mở cửa trở lại: Loạt sao Việt 'thi triển' màn khoe body 'khét lẹt' khiến dân tình mê mệt

Mùa hè đã đến, những sao Việt đua nhau khoe thân hình nóng bỏng với những bộ bikini cháy hơn bao giờ hết.
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Kể từ sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Tường Linh ít xuất hiện trước công chúng. Hiện tại, người đẹp đang ở nước ngoài và thường xuyên đăng tải hình ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Mới đây, cô khoe vẻ nóng bỏng với loạt ảnh diện bikini trắng, tôn làn da nâu khỏe khoắn
Nàng hậu hạn chế ăn dầu mỡ, ăn ít vào bữa tối kết hợp với quá trình tập thể dục đều đặn 3 lần/tuần để có được vóc dáng “vạn người mê". Bên cạnh đó, người đẹp còn bơi lội, tập gym, boxing và uống detox để thải độc, tiêu mỡ nhanh chóng.
Thiều Bảo Trang
Nữ ca sĩ được chú ý khi liên tiếp đăng tải nhiều hình ảnh xinh đẹp kể từ khi vướng tin đồn đã chia tay người tình. Dù sự nghiệp âm nhạc mờ nhạt nhưng Thiều Bảo Trang được nhớ nhiều về chuyện tình ái và những bức hình nóng bỏng bởi body đẹp hoàn hảo với đôi chân dài.
Thuỳ Tiên
Người đẹp sinh năm 1998 sở hữu chiều cao 1,71m, số đo ba vòng 85-58-94. Nhờ vậy, cô tự tin diện bikini khoe body bốc lửa trước biển
Lệ Quyên
Mới đây, nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên khiến cư dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" khi đăng tải loạt ảnh diện biniki nhỏ xíu chào hè khoe trọn được vòng eo con kiến cùng đôi chân dài miên man và làn da trắng sứ không tì vết.
Có thể thấy dẫu đã ở độ tuổi U40 và là mẹ của một cậu con trai, thế nhưng Lệ Quyên vẫn sở hữu thân hình khiến nhiều người mơ ước.