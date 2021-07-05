Diệu Nhi hiếm hoi công khai cảnh ôm ấp trai 'quen' nhưng kèm con số kỳ lạ, cộng đồng mạng đổ xô 'đào bới'

Sao Việt 05/07/2021 14:13

Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào ngày 5/7, Diệu Nhi đều có dòng trạng thái ngầm khẳng định chủ quyền người yêu.

Từ lúc công khai "thả thính" nhau trong các chương trình, cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi được khán giả hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình. Mặc dù, yêu đương không rầm rộ như các cặp đôi khác nhưng thỉnh thoảng cặp đôi vẫn để lộ nhiều hành động phát "cẩu lương" khiến dân tình sốt "rần rần". 

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi vừa đăng tải một bức ảnh khoe khoảnh khắc lãng mạn bên một người nào đó mà không để lộ mặt, kèm theo dãy số "2193". Nếu là người hâm mộ của cặp đôi này thì có lẽ biết rằng, ngày 5/7 là kỷ niệm hẹn hò của Diệu Nhi và Anh Tú. 

dieu nhi 1
Diệu Nhi khoe khoảnh khắc lãng mạn bên người giấu mặt nhưng ai cũng ngầm biết - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bức ảnh, con số "2193" mang ý nghĩa kỷ niệm số ngày cả 2 bên nhau và đến nay đã trong 6 năm. Cứ vào ngày này những năm trước, Diệu Nhi sẽ lại có bài đăng kỷ niệm tình yêu, qua đây cũng là câu trả lời để đập tan tin đồn "đường ai nấy đi" với Anh Tú.

dieu nhi 2

dieu nhi 3
Mỗi năm vào ngày kỷ niệm hẹn hò, Diệu Nhi lại đăng tải một bài viết ngầm khẳng định chủ quyền người yêu - Ảnh: Chụp màn hình

Anh Tú và Diệu Nhi rất hạn chế chia sẻ về nhau trên mạng xã hội, báo chí hay truyền thông bởi vì họ không muốn khán giả nhớ đến mình chỉ qua các câu chuyện về tình yêu mà quên đi những sản phẩm cống hiến nghệ thuật. Chính vì điều này mà không ít lần, cặp đôi bị vướng vào tin đồn "đường ai nấy đi".

 dieu nhi 4

dieu nhi 5
Cặp đôi không ít lần vướng tin đồn 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet

Trước đây, trong một bài phỏng vấn với VnExpress, Diệu Nhi có chia sẻ về người yêu điển trai của mình: "Tôi biết bạn trai được nhiều người thích nhưng tôi không sợ mất, vì gu của anh ấy khác những đàn ông bình thường. Anh không thích tôi trang điểm, luôn nói tôi đơn giản, mộc mạc là đẹp nhất. Còn khán giả nhìn mặt mộc của tôi lại sợ. Các đồng nghiệp đều không hiểu tôi đã dùng "chiêu" gì để quen được người đẹp trai, học giỏi, gia đình tử tế."

Diệu Nhi lên tiếng xin lỗi vì đăng bài quảng cáo thuốc giảm cân kém chất lượng: 'Nhi đã sai vì vội vàng và chủ quan'

Diệu Nhi lên tiếng xin lỗi vì đăng bài quảng cáo thuốc giảm cân kém chất lượng: 'Nhi đã sai vì vội vàng và chủ quan'

Mới đây, nữ diễn viên Diệu Nhi đã có 1 bài đăng xin lỗi vì quảng cáo cho sản phẩm thuốc giảm cân kém chất lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   Anh Tú và Diệu Nhi Diệu Nhi kỷ niệm hẹn hò 6 năm với Anh Tú diễn viên Diệu Nhi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"