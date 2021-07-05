Diệu Nhi hiếm hoi công khai cảnh ôm ấp trai 'quen' nhưng kèm con số kỳ lạ, cộng đồng mạng đổ xô 'đào bới'

Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào ngày 5/7, Diệu Nhi đều có dòng trạng thái ngầm khẳng định chủ quyền người yêu.

Từ lúc công khai "thả thính" nhau trong các chương trình, cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi được khán giả hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình. Mặc dù, yêu đương không rầm rộ như các cặp đôi khác nhưng thỉnh thoảng cặp đôi vẫn để lộ nhiều hành động phát "cẩu lương" khiến dân tình sốt "rần rần". Mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi vừa đăng tải một bức ảnh khoe khoảnh khắc lãng mạn bên một người nào đó mà không để lộ mặt, kèm theo dãy số "2193". Nếu là người hâm mộ của cặp đôi này thì có lẽ biết rằng, ngày 5/7 là kỷ niệm hẹn hò của Diệu Nhi và Anh Tú.

Diệu Nhi khoe khoảnh khắc lãng mạn bên người giấu mặt nhưng ai cũng ngầm biết - Ảnh: Chụp màn hình Trong bức ảnh, con số "2193" mang ý nghĩa kỷ niệm số ngày cả 2 bên nhau và đến nay đã trong 6 năm. Cứ vào ngày này những năm trước, Diệu Nhi sẽ lại có bài đăng kỷ niệm tình yêu, qua đây cũng là câu trả lời để đập tan tin đồn "đường ai nấy đi" với Anh Tú.

Mỗi năm vào ngày kỷ niệm hẹn hò, Diệu Nhi lại đăng tải một bài viết ngầm khẳng định chủ quyền người yêu - Ảnh: Chụp màn hình Anh Tú và Diệu Nhi rất hạn chế chia sẻ về nhau trên mạng xã hội, báo chí hay truyền thông bởi vì họ không muốn khán giả nhớ đến mình chỉ qua các câu chuyện về tình yêu mà quên đi những sản phẩm cống hiến nghệ thuật. Chính vì điều này mà không ít lần, cặp đôi bị vướng vào tin đồn "đường ai nấy đi". Cặp đôi không ít lần vướng tin đồn 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet Trước đây, trong một bài phỏng vấn với VnExpress, Diệu Nhi có chia sẻ về người yêu điển trai của mình: "Tôi biết bạn trai được nhiều người thích nhưng tôi không sợ mất, vì gu của anh ấy khác những đàn ông bình thường. Anh không thích tôi trang điểm, luôn nói tôi đơn giản, mộc mạc là đẹp nhất. Còn khán giả nhìn mặt mộc của tôi lại sợ. Các đồng nghiệp đều không hiểu tôi đã dùng "chiêu" gì để quen được người đẹp trai, học giỏi, gia đình tử tế."

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