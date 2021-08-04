Đàm Vĩnh Hưng bức xúc 'không người nào đủ tư cách ép buộc người khác làm từ thiện', CĐM đồng thanh: 'Chuẩn không cần chỉnh'

Sao Việt 04/08/2021 11:23

Đàm Vĩnh Hưng đăng tải dòng trạng thái liên quan đến vấn đề từ thiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Vừa qua, những hoạt động thiện nguyện của các nghệ sĩ luôn là vấn đề được dân mạng mang ra tranh cãi kịch liệt về sự không minh bạch liên quan đến các khoản tiền quyên góp, giải ngân chậm,... Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải dòng trạng thái bức xúc xoay quanh vấn đề từ thiện của nghệ sĩ. Theo đó nam sĩ khẳng định không ai có quyền bắt hay ra lệnh cho người khác phải đi làm từ thiện, chỉ có lệnh từ trái tim mới có thể sai khiến. Nam ca sĩ viết:

"Theo suy nghĩ của cá nhân tôi! Không biết là có ai cùng suy nghĩ này không. Không một Quốc Gia nào, một luật pháp nào hay một người nào trên trái đất này đủ tư cách ra lệnh hay ép buộc người khác hay nghệ sĩ phải làm từ thiện.

Chỉ có lệnh từ trái tim của chính họ mà thôi. Tôi chỉ là thảo dân, đủ ăn, đủ mặc. Có dư giả thì làm, không thì tôi tự câm mồm và thu mình xem lại xem thiện hạ hò làm. Thế thôi, dễ hiểu vô cùng. Rất mong ngày khắp nơi kẹt xe, phối phương xôn xao, mọi người ra đường, và Hưng được đi hát".

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Ông hoàng nhạc Việt bức xúc bày tỏ về quan điểm làm từ thiện trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng tải, dòng trạng thái của nam ca sĩ đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân mạng. Đa phần đều để lại đồng tình với ý kiến của anh và còn cho rằng chắc nam ca sĩ đã bị những antifan chỉ trích "khiếm nhã" nên anh mới gay gắt như vậy.

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Dân mạng ủng hộ nhiệt tình quan điểm của 'ông hoàng nhạc Việt' - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ có Đàm Vĩnh Hưng mà trước đó, nghệ sĩ Cát Tường cũng đăng tải đoạn clip bày tỏ bức xúc vì bị cư dân mạng liên tục công kích về việc phải đi làm từ thiện mùa dịch. Cô tâm sự rằng thiện nguyện là việc phải xuất phát từ tâm, không ai có quyền bắt buộc người khác phải làm thiện nguyện: "Luật của nước Việt Nam mình không bắt một cá nhân nào phải đi làm thiện nguyện hết. Và luật của Việt Nam càng không có yêu cầu bắt một nghệ sĩ phải đi làm thiện nguyện.” 

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Cát Tường cũng từng bày tỏ bức xúc khi bị dân mạng công kích chuyện từ thiện - Ảnh: Internet

Cát Tường kể về câu chuyện "trớ trêu" của bản thân khi gặp phải "anh hùng bàn phím": "Có một hôm Tường đăng hình hai mẹ con lên vườn hái mướp thì cũng có người vô nói rảnh quá, nghệ sĩ mà mùa dịch không lo đi chống dịch, lo đăng tùm lum. Ủa, đăng cái gì tùm lum, dịch tui ở nhà đúng chỉ thị nhà nước, lên sân thượng hai mẹ con tui chăm sóc vườn cây. Tui hái mướp tui khoe cũng là niềm vui, năng lượng tích cực trong cuộc sống. Mình ở nhà, mình làm những việc có ích cho gia đình, bản thân mình".

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