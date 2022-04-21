Đám cưới của 'siêu hậu vệ' tuyển Việt Nam: Hồ Tấn Tài hạnh phúc bên cạnh cô dâu, dàn khách mời 'khủng' đến chia vui

Sau Thanh Chung, Hồ Tấn Tài là cái tên tiếp theo của đội tuyển bóng đá Việt Nam ''yên bề gia thất'' cùng bạn gái.

Mới đây nhât, lễ cưới của Hồ Tấn Tài và bạn gái lâu năm đã được diễn ra tại quê nhà Bình Định. Đáng chú ý, trong buổi tiệc còn có sự hiện diện của một cậu bé cực kỳ đáng yêu bên cạnh cô dâu và chú rễ.

Được biết, bé trai chính là con trai của hậu vệ Hồ Tấn Tài và cô dâu Phạm Thị Hiếu. Quý tử đầu lòng của chàng hậu vệ Bình Định được sinh năm 2020, trước 2 năm bố mẹ lên xe hoa. Điều này thực sự khiến netizen được một phen bất ngờ, bởi trước đó Hồ Tấn Tài hay bạn gái Phạm Hiếu chưa từng công khai việc có con trên MXH.

Nhóc tỳ đáng yêu của cặp đôi trong buổi lễ - Ảnh: chụp màn hình

Hồ Tấn Tài và Phạm Hiếu - Ảnh: Internet

Đám cưới diễn ra ngay trên sân bóng xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Đây là nơi gắn liền với tuổi thơ chơi bóng của Hồ Tấn Tài.

Tại lễ thành hôn, Hồ Tấn Tài bảnh bao và cô dâu xinh đẹp cùng diện áo dài đỏ truyền thống, màu đỏ thắm thể hiện tình cảm bền chặt, gắn bó. Đám cưới được tổ chức, với sự góp mặt của hai bên họ gia đình và bạn bè chia vui của 2 vợ chồng.

Trong đó nổi bật hơn cả, còn có sự xuất hiện của dàn khách mời "khủng": cầu thủ Quang Hải, ca sĩ Hồ Việt Trung, vợ chồng Thành Chung,...

Vợ Hồ Tấn Tài tên Phạm Hiếu. Cô sinh năm 1995 tại Bình Định và hiện quản lý một cơ sở làm đẹp tại TP.HCM. Bà xã của chàng cầu thủ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt thanh tú và đường nét sắc sảo.

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