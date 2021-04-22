Mùa hè luôn là thời điểm thích hợp để các người đẹp đọ dáng cùng nhau. Đều là những mỹ nhân sở hữu số đo vòng eo nhỏ đáng kinh ngạc và đôi chân dài miên man, các người đẹp không ngại ngần diện những bộ bikini mùa hè 'bốc lửa'.

Tuy trong loạt ảnh xuất hiện những gương mặt mới, song ai nấy đều chẳng hề thua kém nhau. Vì vậy, cộng đồng mạng được dịp chiêm ngưỡng "cuộc chiến bikini" so kè “bất phân thắng bại”. Cùng điểm qua những gương mặt tranh spotlight gần đây nhé!