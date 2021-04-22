Cuộc chiến bikini 'căng đét', khoe thân hình 'chặt chém lẫn nhau' của dàn mỹ nhân đến từ các cuộc thi sắc đẹp

Sao Việt 22/04/2021 09:12

Đều xuất thân từ các cuộc thi người mẫu và sắc đẹp, các mỹ nhân thi nhau khoe vóc dáng vô cùng cân đối, gợi cảm và quyến rũ khiến cộng đồng mạng chỉ biết xuýt xoa.

Mùa hè luôn là thời điểm thích hợp để các người đẹp đọ dáng cùng nhau. Đều là những mỹ nhân sở hữu số đo vòng eo nhỏ đáng kinh ngạc và đôi chân dài miên man, các người đẹp không ngại ngần diện những bộ bikini mùa hè 'bốc lửa'.

Tuy trong loạt ảnh xuất hiện những gương mặt mới, song ai nấy đều chẳng hề thua kém nhau. Vì vậy, cộng đồng mạng được dịp chiêm ngưỡng "cuộc chiến bikini" so kè “bất phân thắng bại”. Cùng điểm qua những gương mặt tranh spotlight gần đây nhé!

Cuộc chiến bikini 'căng đét', khoe thân hình 'chặt chém lẫn nhau' của dàn mỹ nhân đến từ các cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 1
Xứng đáng với danh hiệu Quán quân The Face Việt Nam 2016, Tú Hảo khiến dân tình choáng váng với chiếc áo tắm hai mảnh được khoét vô cùng táo bạo nhưng không hề gây phản cảm - Ảnh FBNV
Cuộc chiến bikini 'căng đét', khoe thân hình 'chặt chém lẫn nhau' của dàn mỹ nhân đến từ các cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 2
Không hề kém cạnh Tú Hảo, 'cánh bướm dối gian' Phí Phương Anh khiến dân tình ngắm "no mắt" ảnh bikini một mảnh, khoe thân hình nuột nà và đôi chân dài miên man - Ảnh FBNV
Cuộc chiến bikini 'căng đét', khoe thân hình 'chặt chém lẫn nhau' của dàn mỹ nhân đến từ các cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 3
Thần thái đỉnh cao cùng đôi chân săn chắc khiến cô không hề bị 'dìm hàng' bởi bất cứ người đẹp nào khác - Ảnh FBNV
Cuộc chiến bikini 'căng đét', khoe thân hình 'chặt chém lẫn nhau' của dàn mỹ nhân đến từ các cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 4
Hương Ly - quán quân của Vietnam's Next Top Model 2015 cũng có màn tạo dáng rất "bốc", khoe hẳn nửa vòng ngực 'căng đét' chẳng kém chị kém em. Người đẹp lại ghi thêm điểm nhờ thần thái sang chảnh cùng hình thể săn chắc và cân đối - Ảnh FBNV
Cuộc chiến bikini 'căng đét', khoe thân hình 'chặt chém lẫn nhau' của dàn mỹ nhân đến từ các cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 5
Đường cong S-line của cô đủ khiến bao chị em vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh FBNV
Cuộc chiến bikini 'căng đét', khoe thân hình 'chặt chém lẫn nhau' của dàn mỹ nhân đến từ các cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 6
Nhã Trúc tạo dáng 'bốc lửa' khiến dân tình kinh ngạc bởi sự 'lột xác' của cô sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa 3 - Ảnh FBNV
Cuộc chiến bikini 'căng đét', khoe thân hình 'chặt chém lẫn nhau' của dàn mỹ nhân đến từ các cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 7
Cô nàng không ngần ngại phô diễn đường cong chuẩn, đẹp không tì vết trong bộ bikini một mảnh khoét táo bạo - Ảnh FBNV
Cuộc chiến bikini 'căng đét', khoe thân hình 'chặt chém lẫn nhau' của dàn mỹ nhân đến từ các cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 8

Quỳnh Anh 'níu mắt' người xem bằng shoot hình diện đồ bơi gợi cảm và được dân tình thả 'cơn mưa tim' - Ảnh FBNV

Cuộc chiến bikini 'căng đét', khoe thân hình 'chặt chém lẫn nhau' của dàn mỹ nhân đến từ các cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 9
Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng 'chiến' không kém bất cứ mỹ nhân nào. Người đẹp diện bộ cánh có kiểu dáng khoe trọn vòng một đầy đặn, bắp đùi săn chắc, tăng thêm phần quyến rũ - Ảnh FBNV

Mỗi người đều sở hữu những lợi thế riêng về hình thể, nhưng dàn mỹ nhân này đều sở hữu những vẻ đẹp chuẩn không cần chỉnh, thần thái không ai kém cạnh ai cùng body "căng đét".

Mỹ nhân Ôn Bích Hà mặc bikini, tự tin khoe body nuột nà ở tuổi 55

Mỹ nhân Ôn Bích Hà mặc bikini, tự tin khoe body nuột nà ở tuổi 55

Những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Ôn Bích Hà tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   bikini The Face Vietnam Sao Việt nóng bỏng

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