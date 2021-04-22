Đều xuất thân từ các cuộc thi người mẫu và sắc đẹp, các mỹ nhân thi nhau khoe vóc dáng vô cùng cân đối, gợi cảm và quyến rũ khiến cộng đồng mạng chỉ biết xuýt xoa.
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Mùa hè luôn là thời điểm thích hợp để các người đẹp đọ dáng cùng nhau. Đều là những mỹ nhân sở hữu số đo vòng eo nhỏ đáng kinh ngạc và đôi chân dài miên man, các người đẹp không ngại ngần diện những bộ bikini mùa hè 'bốc lửa'.
Tuy trong loạt ảnh xuất hiện những gương mặt mới, song ai nấy đều chẳng hề thua kém nhau. Vì vậy, cộng đồng mạng được dịp chiêm ngưỡng "cuộc chiến bikini" so kè “bất phân thắng bại”. Cùng điểm qua những gương mặt tranh spotlight gần đây nhé!
Mỗi người đều sở hữu những lợi thế riêng về hình thể, nhưng dàn mỹ nhân này đều sở hữu những vẻ đẹp chuẩn không cần chỉnh, thần thái không ai kém cạnh ai cùng body "căng đét".