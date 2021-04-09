Cộng đồng mạng 'lật mặt' khi bàn tán về khả năng diễn xuất của Nhã Phương

Bà xã Trường Giang đóng phim đã nhiều năm, sở hữu số lượng phim truyền hình và điện ảnh khá đồ sộ. Mới đây cộng đồng mạng đã bất ngờ có màn "cua cực gắt" khi bàn tán và nhận xét về khả năng diễn xuất của Nhã Phương.

Vũ trụ phim Việt trong thời điểm hiện tại đang trở nên hot hơn bao giờ hết với sự trở lại của nhiều cái tên được khán giả yêu thích. Trong chặng đua này, "bà mẹ một con" Nhã Phương đánh dấu màn "come back" sau sinh bằng series phim Cây táo nở hoa và phim chiếu rạp Song song. Trước "màn đổ bộ" mạnh mẽ này của cô nàng, cộng đồng mạng đã có nhiều bình luận bàn tán về 2 bộ phim đang chiếu của cô. Đóng cảnh nội tâm trong phim tâm lý viễn tưởng nhưng bị chê "vui hơn phim hài"

"Song song" là bộ phim được remake từ Mirage của Tây Ban Nha, ra mắt năm 2018. Thuộc dòng phim tâm lý viễn tưởng nên cốt truyện dựa theo nguyên lý "hiệu ứng cánh bướm", một thay đổi nhỏ ở đầu vào cũng có thể làm xáo trộn kết quả. Bộ phim lấy bối cảnh chính ở Đà Lạt nhưng vào thập niên 1990 dưới góc độ âm u, tĩnh mịch và có chút gì đó đáng sợ thông qua các cảnh quay giông bão. Nhã Phương vào vai Trang - một cô gái có cuộc sống bình thường bị ép buộc rơi vào hoàn cảnh bất thường mà không thể phản kháng. Đây được nhận xét là tuyến nhân vật nội tâm, nhiều cảm xúc đòi hỏi phải nhập vai một cách tinh tế và khéo léo. Thế nhưng khi tung ra poster nhiều người đã bày tỏ quan điểm cho rằng bà xã Trường Giang chỉ sở hữu mỗi nhan sắc chứ khả năng diễn xuất không thể khiến khán giả muốn xem. Và chỉ sau gần 1 tuần ra rạp, Nhã Phương là cái tên bị chê "tơi tả" nhất phim. Nhiều bình luận chỉ trích lối diễn một màu, không có cảm xúc và đặc biệt là bộ mặt "đơ trên mọi khung hình" của nữ diễn viên. Khán giả không biết tâm trạng của vai diễn Trang lúc này là gì, khi mà Nhã Phương không hề có cảm xúc ngoài đôi mắt hơi ươn ướt - Ảnh chụp màn hình Khoảnh khắc 'vui hơn phim hài' của Nhã Phương trong phim Song song - Ảnh chụp màn hình Bên cạnh những bình luận chê bai khả năng không có gì tiến bộ của Nhã Phương thì còn có một số tài khoản thắc mắc về lý do mà cô được mời đóng phim dù không có thực lực.

Một tài khoản cho rằng vì cô là vợ của nam danh hài nổi tiếng nên mới nhận được nhiều lời mời đóng phim dù thực lực chỉ 'lẹt đẹt' - Ảnh chụp màn hình "Diễn lố nhưng duyên dễ sợ" - tốc độ "lật mặt" của cộng đồng mạng thật chóng mặt Trong 2 tập lên sóng mới đây của phim Cây táo nở hoa, Nhã Phương bất ngờ nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Vẫn là một bộ phim được làm lại từ kịch bản nước ngoài, nhưng ở Cây táo nở hoa, tính cách của các nhân vật được khắc họa rất phù hợp với hoàn cảnh sống của nhiều gia đình Việt. Trong phim, Nhã Phương vào vai Báu - cô em gái sinh đôi của Châu do diễn viên Thúy Ngân thủ vai. Nhân vật Báu được miêu tả là một cô nàng đỏng đảnh, chỉ toàn làm những chuyện lố lăng, tào lao và ăn bám vào gia đình. Theo chia sẻ của Nhã Phương thì đây là lần đầu tiên cô nhận vai có tính cách như vậy nên cảm thấy khá hồi hộp và mới mẻ. Và thật bất ngờ là nữ diễn viên sinh năm 1990 hợp vai và diễn "tròn" đến lạ. Nét ngổ ngáo, chanh chua và tào lao được Nhã Phương làm toát lên thông qua khuôn mặt, giọng điệu. Cô Báu đanh đá không ai bằng - Ảnh chụp màn hình Đỏng đảnh, điệu đà thì có thừa - Ảnh chụp màn hình Nét diễn dở hơi, tưng tửng và có phần lố lăng nhưng lại được đánh giá là rất có duyên và không hề thấy khó chịu chút nào. Nhiều cộng đồng mạng "cua xe cực gắt" dành nhiều lời khen có cánh cho cô nàng như: "Phương cứ diễn mấy vai tưng tửng như thế này lại hay, đừng nhận vai nặng tâm lý nữa" hay "Nhã Phương phim này ổn áp ghê, diễn lố nhưng duyên dễ sợ". Thậm chí nhiều người còn cho rằng đạo diễn chọn vai thật tài tình và phù hợp. Một Nhã Phương hoàn toàn khác từ phong cách đến lối diễn xuất được khán giả đón nhận nhiệt tình - Ảnh: Interet Với pha "lật mặt" từ cộng đồng mạng trong đợt "tái xuất" lần này, hy vọng Nhã Phương sẽ chọn lựa kịch bản phù hợp và ngày càng có nhiều vai diễn thú vị và được công nhận tài năng hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-dong-mang-lat-mat-khi-ban-tan-ve-kha-nang-dien-xuat-cua-nha-phuong-401461.html