Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương "siêu to khổng lồ" Quang Hải cầu hôn Chu Thanh Huyền

Sao Việt 20/12/2023 16:18

Chu Thanh Huyền hạnh phúc khoe nhẫn kim cương cầu hôn bên cạnh Quang Hải và bạn bè.

Theo thông tin chia sẻ, Quang Hải sẽ tổ chức lễ ăn hỏi với Thanh Huyền vào ngày 1/1/2024 (tức ngày 20/11 âm lịch). Sáng nay (ngày 20/12) diễn ra lễ dạm ngõ của nam cầu thủ và bạn gái.

Đặc biệt, chiếc nhẫn kim cương mà chàng cầu thủ dành cho nửa kia cũng gây chú ý. Dù nhân vật chính không tiết lộ gì về chiếc nhẫn nhưng nhìn kích thước nổi bật, netizen liên tục đoán định giá trị. Nhiều từ khoá về nhẫn cầu hôn của Chu Thanh Huyền - Quang Hải còn lọt top tìm kiếm.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 'siêu to khổng lồ' Quang Hải cầu hôn Chu Thanh Huyền - Ảnh 1
Quang Hải đã cầu hôn Chu Thanh Huyền trong sự chứng kiến của vài người bạn
Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 'siêu to khổng lồ' Quang Hải cầu hôn Chu Thanh Huyền - Ảnh 2
Chiếc nhẫn kim cương Quang Hải dành cho Chu Thanh Huyền gây chú ý

Kể từ khi quen nhau, Quang Hải - Chu Thanh Huyền luôn giữ im lặng và không đề cập quá nhiều đến vấn đề cá nhân. Cả hai chỉ đồng hành trong các sự kiện quan trọng.

Trước đó vào tháng 10, cả hai từng vướng vào tin đồn sắp cưới khi Chu Thanh Huyền đăng ảnh tình tứ và đeo nhẫn đôi với bạn trai "giấu mặt". Tuy nhiên, người đẹp SN 2000 cho biết, bản thân chưa muốn công khai.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 'siêu to khổng lồ' Quang Hải cầu hôn Chu Thanh Huyền - Ảnh 3
Trước đó hot girl 9x cũng đăng tải video tình tứ và đeo nhẫn đôi với bạn trai kèm dòng trạng thái ngọt ngào: “Cái gì mà anh có em chỉ việc lấy”.

Trong suốt thời gian yêu nhau, Chu Thanh Huyền cũng nhiều lần khoe quà khủng mà Quang Hải tặng như túi Hermes, lắc tay Van Cleef & Arpels làm từ vàng 18k có giá trị gần 80 triệu đồng, dây chuyền Cartier nạm 2 viên kim cương có giá khoảng 70 triệu đồng và vòng tay Juste Un Clou được nạm kim cương có giá lên đến 300 triệu đồng.

Chu Thanh Huyền (sinh năm 1994, Hà Nội) hiện làm trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm. Cô được chú ý hơn kể từ khi vướng tin hẹn hò với cầu thủ Quang Hải. Tin đồn nổ ra từ năm 2021 nhưng đến nay, cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng.

Hiện tại, Chu Thanh Huyền làm nghề kinh doanh mỹ phẩm, hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội. Ngoài ra, Chu Thanh Huyền còn sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok. Cô thường xuyên livetreams chia sẻ về công việc và cuộc sống.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 'siêu to khổng lồ' Quang Hải cầu hôn Chu Thanh Huyền - Ảnh 4

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 'siêu to khổng lồ' Quang Hải cầu hôn Chu Thanh Huyền - Ảnh 5

Chu Thanh Huyền là một Hot girl sở hữu ngoại hình vô cùng xinh xắn, dễ thương

Sáng ngày 20/12, Quang Hải cùng gia đình lên đường di chuyển từ Đông Anh sang Sơn Tây làm lễ dạm ngõ nhà gái. Nam cầu thủ xuất hiện bảnh bao với bộ vest trắng lịch lãm, lái xế hộp tiền tỷ lên sang nhà Chu Thanh Huyền.

Chu Thanh Huyền diện áo dài trắng truyền thống thướt tha, có mặt trước cổng tiếp đón gia đình nhà trai chu đáo. Lễ dạm ngõ được tổ chức riêng tư, giản dị với sự góp mặt người thân trong gia đình. 

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 'siêu to khổng lồ' Quang Hải cầu hôn Chu Thanh Huyền - Ảnh 6

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 'siêu to khổng lồ' Quang Hải cầu hôn Chu Thanh Huyền - Ảnh 7

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 'siêu to khổng lồ' Quang Hải cầu hôn Chu Thanh Huyền - Ảnh 8

Quang Hải cùng gia đình lên đường di chuyển từ Đông Anh sang Sơn Tây làm lễ dạm ngõ nhà gái.

Quang Hải diện suit trắng bảnh bao trong lễ dạm ngõ bạn gái Chu Thanh Huyền, thái độ của bố mẹ nam tiền vệ gây chú ý!

Quang Hải diện suit trắng bảnh bao trong lễ dạm ngõ bạn gái Chu Thanh Huyền, thái độ của bố mẹ nam tiền vệ gây chú ý!

Sáng nay, CLB CAHN sẽ di chuyển vào Nha Trang chuẩn bị cho trận đấu vòng 7 V.League. Như vậy, Quang Hải sẽ phải hội quân muộn cùng các đồng đội.

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Từ khóa:   sao Việt Quâng Hải đám cưới Quang Hải

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