'Búp bê' Hiền Hồ bùng nổ nhan sắc khiến 'người dưng rồi sẽ hóa người thương'

Sao Việt 03/05/2021 11:36

Từng là cô gái sở hữu một gương mặt tròn trịa, dễ thương, Hiền Hồ càng ngày càng sắc sảo, quyến rũ hơn, khiến mọi người thay đổi "định kiến" về nhan sắc của cô gái này.

Hiền Hồ sinh năm 1997, tại Đắk Lắk. Nữ ca sĩ dần được khán giả quan tâm và chú ý sau các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình. Nhưng tới khi cô bắt đầu tham gia cuộc thi âm nhạc "The Voice", sự bùng nổ về cả nhan sắc lẫn tài năng mới thật sự được mọi người biết đến và yêu mến nhiều hơn. 

Dạo gần đây, phong cách của nữ ca sĩ kiêu sa và quyến rũ hơn so với trước. Cô nàng càng ngày càng sắc sảo, quyến rũ hơn, khiến mọi người dần dà thay đổi "định kiến" về nhan sắc của cô gái này.

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Hiền Hồ kiêu sa trong bộ váy xẻ, lộ đôi chân trắng nõn của cô - Ảnh FBNV

Người đẹp không chỉ gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp mà cô còn có gu ăn mặc cá tính, năng động, sang chảnh và cuốn hút. 

'Búp bê' Hiền Hồ bùng nổ nhan sắc khiến 'người dưng rồi sẽ hóa người thương' - Ảnh 2
Người đẹp hóa thiếu nữ dịu dàng trong mái tóc ngắn - Ảnh FBNV
'Búp bê' Hiền Hồ bùng nổ nhan sắc khiến 'người dưng rồi sẽ hóa người thương' - Ảnh 3
Phong cách thường ngày trẻ trung, cực phù hợp với độ tuổi của cô nàng - Ảnh FBNV

Vốn đã sở hữu vẻ bên ngoài vô cùng xinh đẹp, nhan sắc của chủ nhân bản hit "Rồi người thương cũng hóa người dưng' càng “thăng hạng” hơn khi thay đổi kiểu tóc của mình. Người ta vẫn thường nói "cái răng cái tóc là góc con người", nên việc chọn lựa kiểu tóc phù hợp đối với cô nàng này khiến ngay cả “fan ruột” cũng hết sức trầm trồ và không tiếc lời khen.

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Mái tóc tém là kiểu tóc mà người đẹp để thường xuyên nhất - Ảnh FBNV
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Mái tóc ngắn trông cô y như 'búp bê sống' vì quá đỗi hợp và xinh đẹp - Ảnh FBNV
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Nữ ca sĩ khiến dân tình một phen 'ngất lên xỉu xuống' khi để tóc dài - Ảnh FBNV

Nữ ca sĩ không những có gương mặt khả ái và xinh đẹp, cô nàng cũng nhận được "cơn mưa" lời khen của người hâm mộ cho ngoại hình chuẩn không kém gì người mẫu, khoe vóc dáng xinh đẹp với bikini, lộ làn da trắng nõn nà.

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Những bộ cánh 'thiếu vải' không khiến cô bị 'dìm hàng' chút nào bởi thân hình quá đẹp - Ảnh FBNV
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Thân hình ba vòng chuẩn không cần chỉnh được phô bày khi cô nàng tự tin diện bikini - Ảnh FBNV

Hiện tại, cô nàng là một trong những nữ ca sĩ được quan tâm trong showbiz Việt, với loạt hit gần đây như Rồi người thương cũng hóa người dưng, Em ngày xưa khác rồi, Mình cưới nhau đi, Có như không có...

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Nữ ca sĩ Vy Oanh diện váy ren 'khoe' bụng bầu gợi cảm

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