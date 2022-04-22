Bị kẻ gian móc điện thoại ngay giữa sự kiện, Ốc Thanh Vân khiến fan lo lắng với khuôn mặt thất thần

Sao Việt 22/04/2022 08:15

Góp mặt tại sự kiện, nhưng không may cho Ốc Thanh Vân khi cô đã bị kẻ gian nhân lúc nào đó ''mượn'' luôn chiếc điện thoại của cô.

Cụ thể vào tối ngày 21/4, xuất hiện tại một sự kiện, không biết kẻ gian đã sử dụng thủ thuật như thế nào để lấy đi chiếc điện thoại của nữ diễn viên, bởi chỉ một lúc sau khi đang tham dự sự kiện, Ốc Thanh Vân đã cực kỳ hoảng hốt vì không tìm ra được điện thoại của mình. 

Bị kẻ gian móc điện thoại ngay giữa sự kiện, Ốc Thanh Vân khiến fan lo lắng với khuôn mặt thất thần - Ảnh 1
Bị kẻ gian móc điện thoại ngay giữa sự kiện, Ốc Thanh Vân khiến fan lo lắng với khuôn mặt thất thần - Ảnh 2
Gương mặt thất thần của Ốc Thanh Vân tại sự kiện - Ảnh: chụp màn hình

Sau khi mất điện thoại, Ốc Thanh Vân lộ vẻ rõ sự lo âu và thất thần, chính vì vậy mà cộng đồng mạng không khỏi lo lắng cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, khoảng một lúc sau gương mặt của cô nàng đã có phần dịu xuống khá nhiều, một phần là khi thực hiện những thao tác cơ bản khi mất điện thoại như khóa sim và bảo mật một số ứng dụng trên điện thoại thành công. 

Ngoài ra, cũng trong sự kiện Ốc Thanh Vân cũng đã nhanh chóng tậu cho mình một chiếc điện thoại mới ngay và luôn, netizen khi nhìn vào cũng chỉ biết ''ngỡ ngàng'' với độ chịu chi của cô nàng. 

Bị kẻ gian móc điện thoại ngay giữa sự kiện, Ốc Thanh Vân khiến fan lo lắng với khuôn mặt thất thần - Ảnh 3
Nữ diễn viên Ốc Thanh Vân - Ảnh: Internet

Được biết, ngay sau sự cố của Ốc Thanh Vân, BTC cũng thông báo cho người xem về việc mất cắp tại sự kiện và yêu cầu mọi người nên cảnh giác trong việc giữ gìn đồ của mình. Hiện BTC cũng đang tiến hành triết xuất camera, để tìm ra kẻ gian đã móc đi chiếc điện thoại của nữ diễn viên. 

 

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