Bà xã Lý Hải bất ngờ công khai hẹn hò với trai trẻ, danh tính 'đằng ấy' khiến dân tình ngỡ ngàng, cười ra nước mắt

Lý Hải và Minh Hà từ lâu đã là 1 cặp vợ chồng viên mãn bậc nhất làng giải trí Việt, cả hai luôn thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội và có cuộc sống hạnh phúc cùng các nhóc tỳ. Thời gian gần đây, sau khi bộ phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh ra rạp, cái tên Lý Hải - Minh Hà còn gây "sốt" hơn trước.

Sau khi xoay camera, dân tình đã không nhịn được cười khi danh tính "trai trẻ" mà Minh Hà nhắc đến chẳng đâu xa lạ mà đó là Lý Hải. Hóa ra nam đạo diễn series phim Lật mặt đã diện trang phục phong cách trẻ trung khiến dân tình "ú òa". Có thể nói, sau bao nhiêu năm làm nghề, Lý Hải vẫn không thay đổi quá nhiều, màn "biến hình" với trang phục trẻ trung giúp nam ca sĩ nhận về "cơn mưa lời khen" từ người hâm mộ.

Cụ thể, trên kênh TikTok, Minh Hà đã bất ngờ khoe khoảnh khắc đi ăn cùng trai trẻ khiến dân tình xôn xao. Ngay khi mở đầu đoạn clip, bà xã Lý Hải đã khẳng định: "Hôm nay mình đi hẹn hò với trai trẻ nha". Có lẽ, ngay khi nghe câu nói này của Minh Hà thì không ít người tỏ ra bất ngờ khi cô lại ngang nhiên công khai như vậy trên mạng xã hội. Nào ngờ chỉ vài giây sau đó, mọi chuyện đã "vỡ lẽ" khiến dân tình được phen "giật mình".

"Trai trẻ" mà Minh Hà hẹn hò chính là Lý Hải

Cả hai đã có những khoảnh khắc "trốn con" để hẹn hò cực kỳ đáng yêu

Ngay khi đoạn clip được Minh Hà chia sẻ đã nhận về nhiều bình luận và lượng tương tác cực cao từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước ngoại hình mới mẻ của Lý Hải. Đồng thời cũng không ít người hoài niệm về Lý Hải của những ngày đầu mới nổi tiếng. Không thể phủ nhận sức hút của cặp đôi Lý Hải - Minh Hà ngày càng gia tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Một số bình luận của cộng đồng mạng

Duyên phận của Lý Hải và Minh Hà bắt đầu từ năm 2002, khi Minh Hà được mời làm diễn viên cho MV Kiếp phong ba của Lý Hải. Lúc ấy, cô đang là sinh viên năm thứ nhất của đại học Luật, còn anh đã làm nam ca sĩ nổi danh. Thời điểm đó, ngoài đi học, Minh Hà còn làm người mẫu, diễn viên tự do. Lần nọ, Lý Hải cần tuyển một diễn viên cho dự án âm nhạc của mình. Nhìn "trúng" Minh Hà, anh liền mời cô đóng MV.

Tuy nhiên, sau lần hợp tác đầu tiên này, Minh Hà và Lý Hải vẫn chưa thực sự có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Phải đến 2 năm sau, cặp đôi mới gặp lại. Lúc này, Minh Hà được mời thẳng vào vai nữ chính trong Trọn đời bên em Vol 5 của Lý Hải. Sự hợp tác trong công việc cùng những cảnh quay lãng mạn trong MV như "chất xúc tác" giúp cả hai xích lại gần nhau. Họ rung động, nảy sinh tình cảm và chính thức ở bên nhau, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Đến với nhau theo cái cách rất nhẹ nhàng là vậy, nhưng chuyện tình của Lý Hải và Minh Hải cũng từng trải qua nhiều sóng gió. Cách biệt tuổi tác cùng những áp lực vì Lý Hải là người nổi tiếng lại yêu thương một cô diễn viên bình thường đè nặng lên cặp đôi.

Cách biệt tuổi tác cùng những áp lực vì Lý Hải là người nổi tiếng lại yêu thương một cô diễn viên bình thường đè nặng lên cặp đôi

Đến nay, Lý Hải - Minh Hà đã trải qua hơn một thập kỷ bên nhau. So với nhiều cặp đôi trong showbiz Việt, hôn nhân của họ bình dị, không màu mè khoa trương nhưng vẫn đủ hạnh phúc để được nhiều người ngưỡng mộ. Tổ ấm của cả hai càng thêm viên mãn và đầy ắp tiếng cười khi 4 đứa trẻ đáng yêu, kháu khỉnh lần lượt ra đời.

Sau khi kết hôn, Minh Hà từ một người đẹp có tiếng với tấm bằng thạc sĩ luật trong tay lùi về làm hậu phương cho chồng. Ngoài việc hỗ trợ Lý Hải trong công việc, cô còn giúp chồng quản lý 2 công ty ăn nên làm ra khác. Ngoài ra, dù đã có với nhau "4 mặt con" nhưng vợ chồng Lý Hải luôn biết cách hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch xa hoặc đi xem phim, tham dự tiệc riêng với nhau. Những lúc như vậy, họ gửi 4 nhóc tỳ cho người thân chăm sóc giúp.