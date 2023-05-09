BIẾN CĂNG: Lý Hải - Minh Hà bị giả mạo, phải lên tiếng cảnh báo: 'Làm ơn đừng như vậy, cuộc sống này ai cũng có khó khăn...'

Sao Việt 09/05/2023 16:04

Lý Hải - Minh Hà vừa lên tiếng cảnh báo khi xuất hiện các tài khoản mạng xã hội giả mạo.

Sau khi bộ phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh chính thức ra rạp, cặp đôi Lý Hải - Minh Hà liên tục "chạy đôn chạy đáo" trong việc quảng bá và giao lưu khán giả. Di chuyển với tần suất liên tục trong hơn nửa tháng, dường như ở tỉnh thành nào, ekip bộ phim cũng cố gắng đi hết tất cả các rạp, vào các suất đang chiếu để giao lưu được nhiều nhất với khán giả. 

Trong lúc đang bận rộn với phim, bất ngờ mới đây, trên Fanpage, Lý Hải - Minh Hà đã đăng đàn cảnh báo khán giả chuyện hình ảnh của cặp đôi bị sử dụng để trục lợi. Theo đó Lý Hải và Minh Hà cho biết nhận được thông tin có tài khoản Facebook giả mạo chạy quảng cáo với nội dung tuyển dụng "việc nhẹ lương cao". 

BIẾN CĂNG: Lý Hải - Minh Hà bị giả mạo, phải lên tiếng cảnh báo: 'Làm ơn đừng như vậy, cuộc sống này ai cũng có khó khăn...' - Ảnh 1
Lý Hải - Minh Hà lên tiếng cảnh báo

Cụ thể, Lý Hải - Minh Hà viết: "Cảnh báo giả mạo Lý Hải - Minh Hà để lừa đảo. Hà vừa được mọi người báo tin có tài khoản Facebook giả mạo (không có tick xanh chính chủ) chạy quảng cáo Lý Hải - Minh Hà tuyển dụng 'việc nhẹ lương cao'. Các bạn đừng tin và không cung cấp bất kỳ thông tin gì hết dùm mình nhé". Ngoài ra cặp đôi cũng mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ khán giả nhằm báo cáo khi thấy được những trang giả mạo, sử dụng hình ảnh của hai vợ chồng.

BIẾN CĂNG: Lý Hải - Minh Hà bị giả mạo, phải lên tiếng cảnh báo: 'Làm ơn đừng như vậy, cuộc sống này ai cũng có khó khăn...' - Ảnh 2

BIẾN CĂNG: Lý Hải - Minh Hà bị giả mạo, phải lên tiếng cảnh báo: 'Làm ơn đừng như vậy, cuộc sống này ai cũng có khó khăn...' - Ảnh 3
Lý Hải - Minh Hà chia sẻ hình ảnh các trang giả mạo

Bên cạnh đó Lý Hải - Minh Hà cũng gửi lời nhắn nhủ đến những người sử dụng hình ảnh để trục lợi: "Mong bạn nào đang giả mạo đọc được tin. Làm ơn đừng như vậy, cuộc sống này ai cũng có khó khăn, giờ là lúc giúp nhau. Nếu không giúp được thì đừng lừa mọi người như vậy bạn nhé. Cuộc đời có nhân quả. Mong bạn tỉnh ngộ".  Ngay lập tức, bài viết của Lý Hải - Minh Hà đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ và là chủ đề bàn tán của netizen trên các diễn đàn, hội nhóm showbiz.

Thời gian gần đây, hiện tượng giả mạo người nổi tiếng để đăng bài lừa đảo không quá xa lạ, việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi, sự nghiệp của người bị giả mạo.

BIẾN CĂNG: Lý Hải - Minh Hà bị giả mạo, phải lên tiếng cảnh báo: 'Làm ơn đừng như vậy, cuộc sống này ai cũng có khó khăn...' - Ảnh 4
Lý Hải - Minh Hà cũng từng bị giả mạo trước đây

Trước đây, vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà cũng từng bị giả mạo tài khoản để lừa đảo. Khi cặp đôi kêu gọi quyên góp để hỗ trợ mua máy lọc nước giúp đỡ người dân đồng bằng sông Cửu Long vượt qua hạn mặn. Lợi dụng sự việc này, kẻ xấu đã tạo tài khoản giả mạo tên của Lý Hải - Minh Hà và kêu gọi khán giả quyên góp phải chia sẻ thông tin cá nhân, mã số thẻ ATM nhằm mục đích lừa đảo. Điều này khiến cho vợ chồng đạo diễn Lý Hải vô cùng bức xúc. 

Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc "hết công suất", tự nhận bản thân "già đi cả chục tuổi"

Mỗi lần ra phim mới, Lý Hải cùng bà xã làm việc "hết công suất", tự nhận bản thân "già đi cả chục tuổi"

Đằng sau sự thành công của Lật mặt 6 chính là những ngày thức trắng thâu đêm, chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ của Lý Hải.

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