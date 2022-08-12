2 năm hậu chia tay, vợ cũ Hoài Lâm bây giờ ra sao?

Sao Việt 12/08/2022 17:40

Sau chia tay, Hoài Lâm kín tiếng, Bảo Ngọc - vợ cũ của anh tập trung kinh doanh online và hiện cô sống vui vẻ bên hai con gái.

Tháng 6/2020, Lư Hoàng Bảo Ngọc (Cindy Lư), vợ ca sĩ Hoài Lâm, tuyên bố vợ chồng cô ly hôn sau hai năm kết hôn, 9 năm yêu đương và có hai con gái chung.

2 năm hậu chia tay, vợ cũ Hoài Lâm bây giờ ra sao? - Ảnh 1

Sau gần 10 năm bên nhau, Hoài Lâm và Bảo Ngọc cũng đi đến cái kết hơi buồn là cuộc ly hôn êm đềm, hai đứa trẻ sẽ do cháu gái của nghệ sĩ Bảo Quốc chăm sóc.

 

Dù lý do chia tay không được tiết lộ nhưng nhiều người cho rằng chính nam ca sĩ đã đẩy cuộc hôn nhân vào ngõ cụt. Những ngày đầu tuyên bố ly hôn, cuộc sống của Bảo Ngọc và Hoài Lâm đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

2 năm hậu chia tay, vợ cũ Hoài Lâm bây giờ ra sao? - Ảnh 2

Sau ly hôn, Cindy Lư tuyên bố không cần tiền chu cấp của Hoài Lâm mà vẫn có thể nuôi dưỡng được hai con gái.

Trở về với cuộc sống độc thân, vợ cũ Hoài Lâm vẫn chăm chỉ bán hàng online để nuôi hai con gái, bé Vy Lâm (tên thân mật là Gà) và bé Vy Lam (hay gọi là Cún).

2 năm hậu chia tay, vợ cũ Hoài Lâm bây giờ ra sao? - Ảnh 3
Ban ngày, Bảo Ngọc bán hàng online vì cô khẳng định mình “không cần chồng cũ trợ cấp”.

Cô bán nhiều mặt hàng, từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ ăn, và bán điện thoại di động để kiếm thêm thu nhập.

2 năm hậu chia tay, vợ cũ Hoài Lâm bây giờ ra sao? - Ảnh 4
Tháng 5/2021, Cindy Lư viết một tâm thư dài trên trang cá nhân xác nhận hẹn hò rapper Đạt G.

Cả hai liên tục đăng tải những bức hình tình tứ với nhau. Vợ cũ Hoài Lâm hết lời ca ngợi tình mới tốt bụng, chăm lo cho hai con riêng của cô.

2 năm hậu chia tay, vợ cũ Hoài Lâm bây giờ ra sao? - Ảnh 5
Tháng 12/2021, sau khi chia tay giọng ca "Hoa nở không màu", Bảo Ngọc lại đến với rapper Đạt G, chuyện tình của họ cũng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Đáng tiếc, ít lâu sau, cặp đôi tuyên bố chia tay mà không đưa ra lý do.

 

Người đẹp sinh năm 1996 từng trải qua hai cuộc tình tan vỡ dường như không còn nặng nề. 

2 năm hậu chia tay, vợ cũ Hoài Lâm bây giờ ra sao? - Ảnh 6
Trên trang cá nhân, người ta vẫn có thể thấy cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường vui vẻ.

 *Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

 

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