2 năm hậu chia tay, vợ cũ Hoài Lâm bây giờ ra sao?

Sau chia tay, Hoài Lâm kín tiếng, Bảo Ngọc - vợ cũ của anh tập trung kinh doanh online và hiện cô sống vui vẻ bên hai con gái.
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Tháng 6/2020, Lư Hoàng Bảo Ngọc (Cindy Lư), vợ ca sĩ Hoài Lâm, tuyên bố vợ chồng cô ly hôn sau hai năm kết hôn, 9 năm yêu đương và có hai con gái chung.
Dù lý do chia tay không được tiết lộ nhưng nhiều người cho rằng chính nam ca sĩ đã đẩy cuộc hôn nhân vào ngõ cụt. Những ngày đầu tuyên bố ly hôn, cuộc sống của Bảo Ngọc và Hoài Lâm đã nhận được sự quan tâm của dư luận.
Trở về với cuộc sống độc thân, vợ cũ Hoài Lâm vẫn chăm chỉ bán hàng online để nuôi hai con gái, bé Vy Lâm (tên thân mật là Gà) và bé Vy Lam (hay gọi là Cún).
Cô bán nhiều mặt hàng, từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ ăn, và bán điện thoại di động để kiếm thêm thu nhập.
Cả hai liên tục đăng tải những bức hình tình tứ với nhau. Vợ cũ Hoài Lâm hết lời ca ngợi tình mới tốt bụng, chăm lo cho hai con riêng của cô.
Người đẹp sinh năm 1996 từng trải qua hai cuộc tình tan vỡ dường như không còn nặng nề.
*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn