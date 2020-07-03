Vừa được tung hô tại sự kiện gây bão, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lộ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội khiến netizen ngỡ ngàng

Nhan sắc đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện tối qua – Ảnh: Internet

Tối qua (2/7), Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây bão mạng xã hội xứ Trung khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang cao cấp. Qua những hình ảnh đăng tải, “ mỹ nhân Tân Cương ” đẹp đến mê mẩn. Với lối trang điểm đậm kết hợp cùng đầm cúp ngực quyến rũ, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ điên đảo trước vẻ đẹp vừa sắc sảo, cuốn hút vừa đầy ma mị.

Những khung hình lột tả vẻ đẹp tới mê mẩn của nàng tiểu Hoa đán 9X hot nhất nhì Cbiz – Ảnh: Internet

Sau khi sự kiện thời trang cao cấp này diễn ra, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ tràn lan những khoảnh khắc chưa qua chỉnh sửa của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay lập tức, từ khóa “Ảnh không chỉnh sửa của Địch Lệ Nhiệt Ba” trở thành đề tài bàn tán trên Weibo.

Những tấm hình qua camera thường do người hâm mộ chụp vội của Địch Lệ Nhiệt Ba đang nhận được lượng like và share chóng mặt. Sắc vóc thật sự của cô nàng từ đây cũng đã được tiết lộ.

Những bức ảnh thiếu sáng và mờ nhòe cũng không 'dìm' được Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Với những khoảnh khắc chụp cận mặt bằng camera thường và chưa photoshop kỹ càng, nữ diễn viên “Hạnh phúc trong tầm tay” vẫn vô cùng xinh đẹp, thần thái. Thậm chí, bất chấp cả sóng livestream, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khoe được vẻ đẹp cực kỳ hoàn mỹ.

Một trong những khoảnh khắc cam thường gây nức nở của mỹ nhân 9x - Ảnh: Internet

Nhan sắc kinh diễm này của Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.