Những bộ phim Hoa ngữ hot nhất tháng 6: Tác phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu, ‘Nguyệt thượng trọng hỏa’ lép vế

Hiện tại, bộ phim “Hạnh phúc trong tầm tay” của Địch Lệ Nhiệt Ba đang dẫn đầu về số lượt phát sóng với hơn 1 tỷ lượt xem.
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Theo số liệu thống kê trên mạng xã hội xứ Trung, dưới đây là top 5 bộ phim có lượt xem cao nhất nửa đầu tháng 6.
1. Hạnh phúc trong tầm tay: 1,07 tỷ lượt xem
“Hạnh phúc trong tầm tay” với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đang thu hút lượng người xem vô cùng đông đảo. Trước khi phim phát sóng, nam chính Hoàng Cảnh Du liên tiếp vướng phải tin đồn liên quan đến vợ cũ nhưng không vì vậy mà bộ phim bị “thất sủng”.
Bên cạnh đó, cốt truyện của phim còn bị netizen đánh giá là lỗi thời, mạch phim nhàm chán và diễn xuất của diễn viên chưa được tốt. Dẫu vậy, “Hạnh phúc trong tầm tay” vẫn đạt số lượt phát sóng khủng và đứng đầu danh sách những bộ phim có số lượt phát sóng cao nhất nửa đầu tháng 6.
2. Trần Thiên Thiên trong lời đồn: 770 triệu lượt xem
Đây được xem là bộ phim hot nhất mùa hè năm nay. Với dàn diễn viên toàn cực phẩm cùng nội dung mới lạ, hài hước, “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” đã chinh phục được nhiều khán giả.
3. Em là định mệnh của anh: 670 triệu lượt xem
Mới chỉ lên sóng ít ngày nhưng “Em là định mệnh của anh” đã đạt 670 triệu lượt phát sóng vì sức hút của dàn diễn viên chính. Bộ phim vốn được remake từ tác phẩm nổi tiếng “Đêm định mệnh” của Trần Kiều Ân và Nguyễn Kinh Thiên.
4. Người đàn ông của Tù trưởng: 490 triệu lượt xem
Nếu bạn là fan của những bộ phim tình cảm ngọt ngào thì “Người đàn ông của Tù trưởng” là sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè năm nay. Với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên chính “đẹp cả đôi”, bộ phim đang rất được lòng khán giả.
5. Nguyệt thượng trọng hoả: 450 triệu lượt xem
Dù là dự án được mong chờ nhất nhưng “Nguyệt thượng trọng hỏa” lại gây thất vọng hơn cả. Dẫu vậy, nhờ tạo hình cổ trang đầy khí chất của La Vân Hi, tác phẩm vẫn thu về lượt xem đáng kể.
Sau 19 ngày lên sóng, “Nguyệt thượng trọng hỏa” đạt 450 triệu lượt xem nhưng netizen xứ Trung lại không đánh giá cao tác phẩm này.