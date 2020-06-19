Những bộ phim Hoa ngữ hot nhất tháng 6: Tác phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu, ‘Nguyệt thượng trọng hỏa’ lép vế

Theo số liệu thống kê trên mạng xã hội xứ Trung, dưới đây là top 5 bộ phim có lượt xem cao nhất nửa đầu tháng 6.

Bên cạnh đó, cốt truyện của phim còn bị netizen đánh giá là lỗi thời, mạch phim nhàm chán và diễn xuất của diễn viên chưa được tốt. Dẫu vậy, “Hạnh phúc trong tầm tay” vẫn đạt số lượt phát sóng khủng và đứng đầu danh sách những bộ phim có số lượt phát sóng cao nhất nửa đầu tháng 6.

“Hạnh phúc trong tầm tay” với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đang thu hút lượng người xem vô cùng đông đảo. Trước khi phim phát sóng, nam chính Hoàng Cảnh Du liên tiếp vướng phải tin đồn liên quan đến vợ cũ nhưng không vì vậy mà bộ phim bị “thất sủng”.

2. Trần Thiên Thiên trong lời đồn: 770 triệu lượt xem

Đây được xem là bộ phim hot nhất mùa hè năm nay. Với dàn diễn viên toàn cực phẩm cùng nội dung mới lạ, hài hước, “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” đã chinh phục được nhiều khán giả.

Nam nữ chính của bộ phim rất được yêu thích - Ảnh: Internet

3. Em là định mệnh của anh: 670 triệu lượt xem

Mới chỉ lên sóng ít ngày nhưng “Em là định mệnh của anh” đã đạt 670 triệu lượt phát sóng vì sức hút của dàn diễn viên chính. Bộ phim vốn được remake từ tác phẩm nổi tiếng “Đêm định mệnh” của Trần Kiều Ân và Nguyễn Kinh Thiên.

Nhiều người dự đoán, số lượt xem của phim sẽ còn tăng hơn trong thời gian tới - Ảnh: Internet

4. Người đàn ông của Tù trưởng: 490 triệu lượt xem

Nếu bạn là fan của những bộ phim tình cảm ngọt ngào thì “Người đàn ông của Tù trưởng” là sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè năm nay. Với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên chính “đẹp cả đôi”, bộ phim đang rất được lòng khán giả.

Bộ phim siêu ngọt dành cho 'mọt phim' - Ảnh: Internet

5. Nguyệt thượng trọng hoả: 450 triệu lượt xem

Dù là dự án được mong chờ nhất nhưng “Nguyệt thượng trọng hỏa” lại gây thất vọng hơn cả. Dẫu vậy, nhờ tạo hình cổ trang đầy khí chất của La Vân Hi, tác phẩm vẫn thu về lượt xem đáng kể.

Dự án này không thành công như mong đợi - Ảnh: Internet

Sau 19 ngày lên sóng, “Nguyệt thượng trọng hỏa” đạt 450 triệu lượt xem nhưng netizen xứ Trung lại không đánh giá cao tác phẩm này.