Tuyên bố mình sở hữu ‘gương mặt đẹp cao cấp’ nàng ‘Tam kim Ảnh hậu’ bị MXH mỉa mai, chê đóng phim ngày càng flop

Theo đó, tại buổi giao lưu phim Hot Search vừa chiếu, Châu Đông Vũ đã có phát ngôn về nhan sắc khiến cư dân mạng phải tranh cãi. Cụ thể một khán giả đã chia sẻ cảm nghĩ sau khi xem Hot Search, rằng bản thân người này cũng từng rơi vào trường hợp tự ti vì bị "body shaming", bạo lực mạng.

Người đẹp sinh năm 1992, Châu Đông Vũ đang có bộ phim điện ảnh thứ 4 ra rạp trong năm mang tên Hot Search. Dự án kể về vấn đề bạo lực mạng đang có những buổi roadshow giao lưu, trong đó sao nữ 9X trở thành tâm điểm hỏi đáp cũng như là đề tài bàn tán lớn hơn cả bộ phim.

Tưởng chừng chỉ là một lời động viên dành cho khán giả nhưng những phát ngôn của Châu Đông Vũ lại gây nên làn sóng tranh cãi trên mạng. Không ít cư dân mạng mỉa mai, cho rằng Châu Đông Vũ quá tự mãn. Thời gian gần đây, nàng Tam kim Ảnh hậu đúng là có sự cải thiện về nhan sắc, nhưng việc tự gọi mình "đẹp cao cấp" thì hơi quá.

Sau lời chia sẻ của khán giả đã khiến Châu Đông Vũ cảm động. Nữ diễn viên đã động viên khán giả và nói rằng bản thân cô trước kia cũng từng gặp chuyện tương tự, bị nhiều người chê kém sắc. Tuy nhiên bây giờ đã khác, cô khẳng định mình đang có "gương mặt đẹp cao cấp" và khuyên khán giả kia đừng quá áp lực về vẻ ngoài của mình.

Không những vậy, nhiều người còn cho rằng năm 2023 này là một năm không hề tốt của Châu Đông Vũ. Cô tham gia nhiều dự án nhưng chỉ được số lượng, còn chất lượng và hiệu quả khá kém.

Cư dân mạng mỉa mai, cho rằng Châu Đông Vũ quá tự mãn.

Những bộ phim Nhiên Đông, Anh Vũ Sát và giờ đây là Hot Search có doanh thu khá kém, thậm chí không vượt nổi 50 triệu NDT. Mặt khác, cô góp mặt trong dự án khá thành công của Trương Nghệ Mưu là Vững Như Bàn Thạch nhưng chỉ là vai nhỏ, thậm chí không được quảng bá.

Một thông tin đáng buồn hơn khi người đẹp họ Châu còn lọt danh sách "diễn viên bị ghét nhất màn ảnh 2023" trong khảo sát show của đài Hồ Nam, thậm chí nhận về hàng trăm nghìn lượt đồng tình. Có thể thấy, danh tiếng và sự nghiệp của Châu Đông Vũ đang gặp "biến" lớn, không dễ để vượt qua.

Bộ phim Chuyện Tình Cây Sơn Tra đưa tên tuổi của Châu Đông Vũ dần trở nên có tiếng tăm hơn.

Châu Đông Vũ sinh ngày 31.01.1992, cô hoạt động với vai trò là một diễn viên. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào năm 2011. Năm 2010, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu và tham gia vào bộ phim Chuyện Tình Cây Sơn Tra. Từ đó, từ đó tên tuổi của Châu Đông Vũ dần trở nên có tiếng tăm hơn.

Châu Đông Vũ gặt hái được nhiều thành công qua nhiều bộ phim điện ảnh ấn tượng: Tương Giang Bắc Khứ, Nước Mắt Khuynh Thành, Cung Tỏa Trầm Hương, Đuổi Theo Tình Yêu, Chúng Ta Của Sau Này… lẫn các bộ phim truyền hình như: Ma Tước, Mạc Hậu Chi Vương, Thế Giới Mới, Thiên Cổ Quyết Trần… Châu Đông Vũ xuất sắc trở thành “Tam Kim Ảnh Hậu” ở tuổi 28.

Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 33, Châu Đông Vũ vinh dự nhận giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” nhờ bộ phim Em Của Thời Thiếu Niên.

Cô đoạt giải Ảnh Hậu tại Giải Kim Mã năm 2016 qua bộ phim Thất Nguyện An Sinh. Và tại Lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 33, Châu Đông Vũ vinh dự nhận giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” nhờ bộ phim Em Của Thời Thiếu Niên, giành được giải Giải Kim Tượng và Giải Kim Kê, chính thức đưa cô trở thành Tam Kim Ảnh Hậu trẻ tuổi nhất lịch sử Điện ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên, chiến thắng này của Châu Đông Vũ khiến cô vấp phải một số ý kiến trái chiều từ khán giả. Song vẫn có nhiều khán giả chúc mừng và ủng hộ thành tích này của cô.