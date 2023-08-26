Trịnh Gia Dĩnh mừng sinh nhật tuổi 54 cùng gia đình, được vợ Hoa hậu tự tay vào bếp làm điều đặc biệt!

Sao quốc tế 26/08/2023 17:36

Sinh nhật năm nay, tài tử Trịnh Gia Dĩnh đã đón tuổi mới đầy bất ngờ bên cạnh người thân.

Mới đây, trên trang cá nhân Hoa hậu Trần Khải Lâm đăng tải hình ảnh cô cùng hai nhóc tỳ cùng tổ chức sinh nhật tuổi 54 cho chồng - tài tử Trịnh Gia Dĩnh kèm lời chúc ngọt ngào. Có thể thấy, sinh nhật năm nay, tài tử Trịnh Gia Dĩnh đã đón tuổi mới đầy bất ngờ bên cạnh người thân. Anh được vợ và con tự tay làm chiếc bánh dưa hấu tặng mình, cùng nhau quây quần trong không gian ấm áp. 

Trịnh Gia Dĩnh mừng sinh nhật tuổi 54 cùng gia đình, được vợ Hoa hậu tự tay vào bếp làm điều đặc biệt! - Ảnh 1

Trịnh Gia Dĩnh mừng sinh nhật tuổi 54 cùng gia đình, được vợ Hoa hậu tự tay vào bếp làm điều đặc biệt! - Ảnh 2
Hoa hậu Trần Khải Lâm đăng tải hình ảnh cô cùng hai nhóc tỳ cùng tổ chức sinh nhật tuổi 54 cho chồng - tài tử Trịnh Gia Dĩnh

Cụ thể, Hoa hậu Hong Kong 2013 viết: "Tôi luôn biết Kevin (tên tiếng Anh của Trịnh Gia Dĩnh là Kevin Cheng) là người tìm thấy hạnh phúc trong sự đơn giản, đó là lý do tại sao sinh nhật này chúng tôi quyết định tổ chức tối giản và ngọt ngào. Tuy nhiên, để khiến mọi thứ trở nên độc đáo hơn một chút, tôi và lũ trẻ đã tạo ra chiếc bánh có một không hai này. Đó là chiếc bánh lớn nhất mà chúng tôi từng cùng nhau làm. Hy vọng anh thích chiếc bánh này. Mọi người yêu anh thật nhiều". 

Bài viết của người đẹp sinh năm 1991 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài đăng, khán giả và người hâm mộ để lại nhiều lời chúc mừng sinh nhật tới Trịnh Gia Dĩnh, chúc nam tài tử TVB một thời có tuổi mới an yên, sức khỏe. Bên cạnh đó, cũng không ít tài khoản khen ngợi sự dễ thương, xinh xắn của hai nhóc tỳ nhà nam tài tử, bởi cả hai đều thừa hưởng mọi nét đẹp từ bố mẹ. 

Trịnh Gia Dĩnh mừng sinh nhật tuổi 54 cùng gia đình, được vợ Hoa hậu tự tay vào bếp làm điều đặc biệt! - Ảnh 3

Trịnh Gia Dĩnh mừng sinh nhật tuổi 54 cùng gia đình, được vợ Hoa hậu tự tay vào bếp làm điều đặc biệt! - Ảnh 4
Bên cạnh nhiều lời chúc mừng của khán giả dành cho Trịnh Gia Dĩnh, cũng không ít tài khoản khen ngợi sự dễ thương, xinh xắn của hai nhóc tỳ nhà nam tài tử, bởi cả hai đều thừa hưởng mọi nét đẹp từ bố mẹ

Trịnh Gia Dĩnh (Kevin Cheng) là nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người Mỹ gốc Hong Kong. Anh từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB và đóng nhiều phim tên tuổi như "Tình yêu dưới vòm trời", "Cảnh sát tài ba", "Tìm lại một nửa", "Sức mạnh tình thân", "Diệp Vấn",...

Trần Khải Lâm và vợ Trịnh Gia Dĩnh từng bị gia đình phản đối chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cả hai đã quyết định cùng nhau đi đến hôn nhân vào năm 2018 và lần lượt đón hai quý tử đáng yêu, kháu khỉnh Rafael (2019), Yannick (2020) chào đời. 

Trịnh Gia Dĩnh mừng sinh nhật tuổi 54 cùng gia đình, được vợ Hoa hậu tự tay vào bếp làm điều đặc biệt! - Ảnh 5

Trịnh Gia Dĩnh mừng sinh nhật tuổi 54 cùng gia đình, được vợ Hoa hậu tự tay vào bếp làm điều đặc biệt! - Ảnh 6
Trịnh Gia Dĩnh - Trần Khải Lâm là một trong những cặp vợ chồng được yêu thích nhất làng giải trí Hong Kong

Kể từ khi lập gia đình, nam tài tử Trịnh Gia Dĩnh dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ, hạn chế hoạt động nghệ thuật so với trước. Còn Trần Khải Lâm, dù chưa thể trở lại diễn xuất nhưng cô vẫn đắt show quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chương trình truyền hình. Hiện tại, Trần Khải Lâm đang đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho các show truyền hình lớn tại Hong Kong.

 

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