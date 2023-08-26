Trịnh Gia Dĩnh mừng sinh nhật tuổi 54 cùng gia đình, được vợ Hoa hậu tự tay vào bếp làm điều đặc biệt!

Mới đây, trên trang cá nhân Hoa hậu Trần Khải Lâm đăng tải hình ảnh cô cùng hai nhóc tỳ cùng tổ chức sinh nhật tuổi 54 cho chồng - tài tử Trịnh Gia Dĩnh kèm lời chúc ngọt ngào. Có thể thấy, sinh nhật năm nay, tài tử Trịnh Gia Dĩnh đã đón tuổi mới đầy bất ngờ bên cạnh người thân. Anh được vợ và con tự tay làm chiếc bánh dưa hấu tặng mình, cùng nhau quây quần trong không gian ấm áp.

Hoa hậu Trần Khải Lâm đăng tải hình ảnh cô cùng hai nhóc tỳ cùng tổ chức sinh nhật tuổi 54 cho chồng - tài tử Trịnh Gia Dĩnh

Cụ thể, Hoa hậu Hong Kong 2013 viết: "Tôi luôn biết Kevin (tên tiếng Anh của Trịnh Gia Dĩnh là Kevin Cheng) là người tìm thấy hạnh phúc trong sự đơn giản, đó là lý do tại sao sinh nhật này chúng tôi quyết định tổ chức tối giản và ngọt ngào. Tuy nhiên, để khiến mọi thứ trở nên độc đáo hơn một chút, tôi và lũ trẻ đã tạo ra chiếc bánh có một không hai này. Đó là chiếc bánh lớn nhất mà chúng tôi từng cùng nhau làm. Hy vọng anh thích chiếc bánh này. Mọi người yêu anh thật nhiều".

Bài viết của người đẹp sinh năm 1991 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài đăng, khán giả và người hâm mộ để lại nhiều lời chúc mừng sinh nhật tới Trịnh Gia Dĩnh, chúc nam tài tử TVB một thời có tuổi mới an yên, sức khỏe. Bên cạnh đó, cũng không ít tài khoản khen ngợi sự dễ thương, xinh xắn của hai nhóc tỳ nhà nam tài tử, bởi cả hai đều thừa hưởng mọi nét đẹp từ bố mẹ.