Trái với kỳ vọng của fan, Vương Nhất Bác bất ngờ phủ nhận mối quan hệ thân thiết với Tiêu Chiến

Bộ phim Trần Tình Lệnh tính đến nay đã lên sóng được hơn 4 năm nhưng bản thân tác phẩm và cặp đôi chính của phim Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến vẫn thường xuyên được nhắc tới với tần suất lớn. Fan couple so với fan only so ra còn chẳng hề kém cạnh.

Hậu Trần Tình Lệnh, một vài năm trở lại đây, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bận rộn với lịch trình riêng, mỗi người cũng lựa chọn cho mình một lộ tuyến phát triển khác nhau, tuy mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp nhưng không còn nhiệt tình tương tác trên mạng xã hội hay trước công chúng như xưa.