Top 3 “nam thần” tóc trắng đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ, Thành Nghị như thần tiên hạ phàm, Trương Vân Long thăng hạng nhan sắc nhưng vẫn thua người này

Thành Nghị với tạo hình tóc trắng vào vai Ứng Uyên Đế Quân trong Trầm Vụn Hương Phai.

Trong năm 2022, Thành Nghị từng gây ấn tượng với tạo hình tóc trắng trong Trầm Vụn Hương Phai với vai diễn Ứng Uyên Đế Quân. Hình ảnh yếu đuối nhưng đầy thần thái ma mị của Ứng Uyên Đế Quân khiến khán giả mê mẩn. Thành Nghị được khen là diễn viên rất giỏi đóng những cảnh bị thương, diễn ra được nét đau khổ, dằn vặt nhưng ngoại hình vẫn đẹp, lấy nước người xem.

Thành Nghị trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Vương Quyền.

Và trong năm 2024 này, Thành Nghị trở lại với dòng phim cổ trang huyền huyễn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Vương Quyền. Nam tài tử 9X cũng khiến công chúng ấn tượng với tạo hình ma mị cùng mái tóc trắng sau khi bị gia tộc quay lưng. Nam diễn viên thể hiện được khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng của nhân vật. Điều này khiến khán giả nóng lòng chờ ngày phim lên sóng.

Trương Vân Long thăng hạng nhan sắc trong tạo hình tóc trắng

Cùng tham gia vào dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nhưng ở phần Trúc Nghiệp, Trương Vân Long cũng có màn thăng hạng nhan sắc ấn tượng. Cái tên Trương Vân Long không còn quá xa lạ với khán giả phim truyền hình Trung Quốc. Dù sở hữu vẻ ngoài nam tính cùng diễn xuất có chiều sâu khi vào vai Vương Quyền Hoằng Nghiệp nhan sắc Trương Vân Long mới thật sự được khán giả công nhận.

Khi vào vai Vương Quyền Hoằng Nghiệp nhan sắc Trương Vân Long mới thật sự được khán giả công nhận.

Tạo hình tóc trắng, có phần yêu mị của nam chính Vương Quyền Hoằng Nghiệp được đánh giá là vô cùng điển trai. Anh tuấn mà nhu hòa, Trương Vân Long thay đổi cái nhìn của khán giả chỉ bằng mái tóc trắng bạc.

La Vân Hi nam thần cổ trang, chưa một vài nào bị chê xấu

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, công chúng mong đợi vào một vai diễn bùng nổ hơn La Vân Hi. Và khi đến với Thủy Long Ngâm tạo hình tóc trắng của La Vân Hy khiến chị em đứng ngồi không yên.

La Vân Hi vốn sở hữu gương mặt điển trai hợp cổ trang, vậy nên anh chàng nhanh chóng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Kiểu tóc trắng với trang phục và phụ kiện cầu kỳ giúp nam tài tử bùng nổ nhan sắc. Có thể thấy trạng thái của anh chàng khi đóng Thủy Long Ngâm có phần tốt hơn thời tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh cùng Bạch Lộc.

Tạo hình và thần thái của La Vân Hi trong Thủy Long Ngâm có phần tốt hơn thời tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh cùng Bạch Lộc.

Nam diễn viên La Vân Hi trở thành đề tài bàn tán bởi tạo hình ấn tượng trên phim trường Thủy long ngâm. Với mái tóc bạc phất phơ trong gió phối cùng trường bào màu đen, La Vân Hi thể hiện sự uy nghi, quyền lực của một vị nhiếp chính vương quyền uy chốn quan trường.

Công chúng cho rằng cả Thành Nghị và La Vân Hi đều hợp tạo hình tóc trắng.

Cùng đặt lên bàn cân so sánh, công chúng cho rằng cả Thành Nghị và La Vân Hi đều hợp tạo hình tóc trắng. Thủy Long Ngâm và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Vương Quyền Thiên cũng rất đáng mong đợi trong năm 2024 này. Tuy nhiên hiện tại cả 2 dự án phim này vẫn đang trong quá trình quay, do vậy rất có thể phải sang đến năm 2025 phim mới có thể lên sóng.