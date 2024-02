Cùng hóa nam thần tóc trắng, La Vân Hi, Dương Dương và Thành Nghị: Ai mới xứng đáng phong thần?

Ngày từ những ngày đầu khai máy, tạo hình của La Vân Hi trong Thủy Long Ngâm liên tục gây chú ý và nhận được sự đánh giá tích cực từ người hâm mộ. Điểm nổi bật nhất trong tạo hình cổ trang lần này của La Vân Hi là “suối” tóc dài, bắt mắt màu trắng và có thêm nhiều phụ kiện sinh động.

Hình ảnh La Vân Hi với mái tóc trắng suôn dài được hé lộ đã thu về 130 triệu lượt xem trên hot search của Weibo.

Sau khi hình ảnh La Vân Hi với mái tóc trắng suôn dài được hé lộ đã thu về 130 triệu lượt xem trên hot search của Weibo. Nhiều khán giả bày tỏ sự trầm trồ trước khí chất cổ trang của La Vân Hi. Thân hình gầy mảnh khảnh từng gây tranh cãi trước đó của anh giờ trở thành lợi thế, giúp anh tỏa sáng trong bối cảnh cổ đại. Nhiều người cho rằng tóc anh còn đẹp hơn nhiều chị em ngoài đời. Không những vậy, dân tình còn đặt tạo hình tóc trắng của La Vân Hi lên bàn cân so sánh với Dương Dương và Thành Nghị.

Trước đó trong Trầm Vụn Hương Phai, Thành Nghị cũng từng lộ diện với tạo hình tóc trắng đẹp mê mẩn. Gương mặt hài hòa, đường nét tinh tế nhẹ nhàng giúp nam tài tử 9X chàng cân cực ngọt kiểu tóc khó nhằn này trên màn ảnh nhỏ.

Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai.

Hay Dương Dương cũng từng gây sốt với tạo hình hồ ly tóc trắng diện đồ cổ trang cực kỳ ma mị. Đây cũng được đánh giá là một trong những tạo hình xuất sắc nhất của chàng mỹ nam trong suốt sự nghiệp. Tuy nhiên, tạo hình tóc trắng của anh chàng ở Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Triệu Lộ Tư lại không được đánh giá cao.

Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ.

Có thể thấy, trong lần so kè này, La Vân Hi có phần lấn lướt 2 đàn anh của mình. Hiện tại, khán giả đang cực kỳ mong ngóng Thủy Long Ngâm của La Vân Hi sớm lên sóng để được ngắm loạt tạo hình cổ trang ấn tượng của anh chàng.

Dàn diễn viên của Thủy Long Ngâm.

Thủy Long Ngâm là dự án trọng điểm của đài Hồ Nam, được chuyển thể từ Thiên Kiếp Mi của tác giả Đằng Bình. Nội dung xoay quanh việc nam chính Đường Lệ Từ bất ngờ dính đến một vụ án diệt môn, tranh chấp dù đang ở ẩn. Đây vốn dĩ là âm mưu hạ bệ Lệ Từ của sư huynh anh – Liễu Nhãn. Nhờ sự giúp sức của bạn bè, Đường Lệ Từ về sau thành công phá vỡ âm mưu của sư huynh, đồng thời lựa chọn sứ mệnh gánh vác giang sơn tương lai.