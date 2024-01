Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/1/2024: Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba muốn mời Đặng Vi, Điền Hi Vi hiện là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Triệu Lộ Tư?

5. Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba muốn mời Đặng Vi trở thành nam chính.

6. "Thiếu niên ca hành 2" trước mắt chỉ có Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng xác nhận tham gia.

7. Hà Cảnh vẫn chưa thể nghỉ hưu. Hiện tại Xoài không có nhiều người dẫn chương trình có thể đứng vững sân khấu. Anh ấy vẫn được đưa ra dẫn trong các bữa tiệc lớn quan trọng. Đơn xin nghỉ hưu của anh ấy đã bị từ chối nhiều lần.

8. Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ hiện đang mâu thuẫn với nhau đến mức hai người dọn ra riêng, chủ yếu là do vấn đề tài nguyên nên khó có khả năng chia tay.

9. "Mùa hoa rơi lại gặp chàng" đang tiếp xúc với Hồ Ý Hoàn cho việc quay bù. Hồ Ý Hoàn cũng đang sắp xếp lịch trống.

10. Điền Hi Vi hiện là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Triệu Lộ Tư, cả hai đều có phong cách và lộ tuyến phim ảnh tương tự nhau, đồng thời còn thuộc diễn viên tiềm năng của Tencent.

11. Mã Lệ hồi chưa nổi tiếng đi mượn lễ phục của các nhãn hàng thường bị coi thường, họ chê cô không xinh đẹp, cũng không có khí chất nên không cho mượn.

12. Chuyện Dương Dương hợp tác với Bao Thượng Ân chuẩn bị hợp tác gần như đã được định, chuẩn bị tiến hành quay phim vào đầu tháng 2/2024.

13. Lộc Hàm, Trần Hách và Đặng Siêu lúc rời khỏi Running Man đã cùng tổ tiết mục ầm ĩ, không vui vẻ gì nên không có khả năng lại làm hoà với nhau.

14. Ngoại hình của Trang Đạt Phi không nổi bật so với các tiểu hoa cùng lứa, quốc dân độ không bằng Lý Canh Hi, nhan sắc không so được với Hướng Hàm Chi. Bất kể là quay phim gia đình để soát mặt hay cổ trang để hút người người hâm mộ, cô đều không phải là lựa chọn tốt nhất.

15. Tiêu Chiến trông đồ đạc của mình rất kĩ, những chai nước khoáng mà anh đã uống qua đều cho trợ lý thu lại, mấy ngày sau mới vứt vào thùng rác, nếu không sẽ bị fan tư sinh nhặt lấy, sau đó mang về để "chiêm ngưỡng". Lúc trước có fan đi xem anh diễn kịch nói còn mang bình đựng không khí nơi đó đem về nhà.