Tây Thi màn ảnh xuất hiện với visual khác lạ, phải chăng 'đệ nhất mỹ nhân' cũng phải động dao kéo?

Những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa bất ngờ bóc trần nhan sắc của nàng Tây Thi màn ảnh Dĩnh Nhi.

Tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, Dĩnh Nhi chính thức tiến quân vào làng giải trí từ năm 2007. Dù sở hữu gương mặt xinh đẹp và diễn xuất tốt nhưng vì không có bối cảnh hay các mối quan hệ, cũng chẳng may mắn gặp được “quý nhân”, cô chỉ có thể diễn một số vai phụ ít suất diễn, không được khán giả nhớ mặt đặt tên. Nhan sắc Dĩnh Nhi qua ảnh từ phòng làm việc. Năm 2011, nhờ màn hợp tác cực thành công với Lưu Khải Uy trong Thiên Sơn Mộ Tuyết, nữ diễn viên nhanh chóng “bạo hồng”, trở thành cái tên được săn đón của showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, vì một số ồn ào, Dĩnh Nhi chẳng thể bật lên trở thành sao hạng A được.

Người đẹp xuất hiện gây chú ý. Dĩnh Nhi là một trong những người đẹp 8x thuộc phái thực lực của làng phim Hoa Ngữ. Không chỉ ghi dấu màn ảnh với loạt hóa thân nhân vật ấn tượng, cô nàng còn khiến người hâm mộ “mê đắm” khi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung cùng visual sắc sảo, đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên có màng đọ sắc cùng Trương Bá Chi. Mới đây, netizen không khỏi bày tỏ sự ngỡ ngàng, thậm chí rơi vào “khoảng lặng” trước nhan sắc thực của mỹ nữ Hồ Nam. Có thể thấy, visual của Dĩnh Nhi “phiên bản” thật tương đối khác biệt so với diện mạo tạo hình được đăng tải trước đó. Dưới góc máy chưa chỉnh sửa, cô nàng không còn “giữ” được độ căng bóng, mịn màng trên gương mặt, nhiều khuyết điểm còn lộ rõ khi tương tác với ống kính.

Nhan sắc của Dĩnh Nhi khá thu hút qua các bức ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng. Nhiều người thắc mắc phải chăng cô nàng đã động đến dao kéo nên giờ những đường nét “đáng nhớ” trên khuôn mặt đang dần mất đi, thậm chí có dấu hiệu chảy xệ đáng báo động. Thêm vào đó, nhiều người còn “soi” được sự khác lạ ở đôi môi và phần cằm khi đặt lên bàn cân so sánh với hình ảnh bầu bĩnh, đáng yêu của Dĩnh Nhi trong quá khứ. Ảnh từ người qua đường khiến fan giật mình. Nhan sắc của nữ diễn viên 8X khiến nhiều người tiếc nuối. Cô từng được khán gải đánh giá coa về nhan sắc lẫn diễn xuất. Gần đây, cô nên duyên cùng tài tử Phùng Thiệu Phong trong phim mới 'Sơn Hà Nguyệt Minh'. Khán giả bài tỏ sự tiếc nuối trước nhan sắc nàng Tây Thi màn ảnh.

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