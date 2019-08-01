Sự nghiệp thăng trầm của những sao Hoa ngữ chấp nhận làm kẻ thứ ba

“Con giáp thứ 13” là cụm từ được dùng để chỉ những người phụ nữ biết rõ người đàn ông mà mình đang qua lại đã có gia đình nhưng vẫn cố tình cặp kè. Xét về mặt đạo đức, những người như vậy đáng bị xã hội lên án. Tuy nhiên, không ít người chấp nhận đánh đổi sự nghiệp của mình để qua lại với những người đàn ông đã có gia đình. Việc sao Hoa ngữ ngoại tình không còn là chuyện hiếm gặp hiện nay.

Sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh được cho là đã kết thúc khi bị khán giả quay lưng. Đài TVB cũng “phong sát” toàn bộ hoạt động khiến cô phải trốn sang Mỹ để lẩn tránh dư luận. Dù vậy, dư luận Hong Kong vẫn chưa thể chấp nhận và tha thứ cho Huỳnh Tâm Dĩnh.

Sau lùm xùm Hứa Chí An ngoại tình , cả hai nhân vật chính đều bị dư luận tẩy chay. Hứa Chí An nhận được sự tha thứ của Trịnh Tú Văn còn Huỳnh Tâm Dĩnh và người nhà luôn bị truyền thông bủa vây.

Huỳnh Thánh Y

Sinh năm 1983, Huỳnh Thánh Y sở hữu nhan sắc hiếm có và nổi tiếng nhờ bộ phim “Tuyệt Đỉnh Kungfu” của Châu Tinh Trì. Tuy nhiên, đời tư ồn ào của cô mới được truyền thông quan tâm hơn cả.

Huỳnh Thánh Y luôn bị gắn biệt danh 'hồ ly tinh' hơn 10 năm nay

Huỳnh Thánh Y và chồng đến với nhau khi người đàn ông này đã có gia đình. Mặc kệ búa rìu dư luận, cặp đôi vẫn đến với nhau. Từ đó Huỳnh Thánh Y trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ. Cô luôn bị gắn mác “hồ ly tinh” đi cướp chồng người khác.

Dù hiện tại cuộc sống của Huỳnh Thánh Y vô cùng viên mãn nhưng đối với nhiều người, hạnh phúc mà cô có được là nhờ cướp từ tay người khác. Cũng chính vì điều này những tác phẩm của Huỳnh Thánh Y không còn được người xem đón nhận như xưa.

Diêu Địch

Diêu Địch từng là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình Mã Y Lợi

Sau khi vợ chồng Mã Y Lợi – Văn Chương tuyên bố ly hôn, quá khứ làm “tiểu tam” của Diêu Địch lại được cộng đồng mạng Trung Quốc “đào lại”.

Năm 2014 khi Mã Y Lợi đang mang thai đứa con thứ 2, truyền thông phanh phui chuyện Văn Chương hẹn hò với Diêu Địch. Thời điểm đó Diêu Địch cũng đã thừa nhận tình cảm của mình với Văn Chương. Từ đó, cô trở thành một trong những “con giáp thứ 13” bị ghét nhất Cbiz.

Ngô Ỷ Lợi

Gần 20 năm qua, mối tình giữa Ngô Ỷ Lợi và Thành Long luôn là chủ đề được truyền thông đặc biệt quan tâm

Vốn là người đẹp được nhiều chàng trai săn đón nhưng Ngô Ỷ Lợi lại cố tình hẹn hò với Thành Long – một người đàn ông đã có vợ con. Chưa hết, cô còn cố tình sinh con mặc dù nam tài tử này không muốn.

Sau gần 20 năm, cuộc sống của Ngô Ỷ Lợi và con gái Thành Long luôn là chủ đề được bàn tán khá nhiều trên mọi diễn đàn. Giờ đây, khi đã ở tuổi xế chiều, Ngô Ỷ Lợi vẫn không thể tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần.

Trương Đình

Nữ diễn viên Trương Đình được nhiều người yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Vậy nhưng chuyện tình với Lâm Thoại Dương cũng chính là vết đen trong sự nghiệp của cô.

Trương Đình bị khán giả Hoa ngữ quay lưng khi được cho là nguyên nhân khiến Lâm Thoại Dương ly hôn

Đối với netizen xứ Trung, Trương Đình luôn bị gắn mác “tiểu tam” khi được cho là nguyên nhân trực tiếp khiến Lâm Thoại Dương ly hôn người vợ đầu tiên của mình. Dù hiện tại Trương Đình và Lâm Thoại Dương có cuộc sống viên mãn nhưng mỗi lần xuất hiện cô đều bị cộng đồng mạng gọi là “hồ ly tinh”.