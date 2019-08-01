Sự nghiệp thăng trầm của những sao Hoa ngữ chấp nhận làm kẻ thứ ba

Sao quốc tế 01/08/2019 16:25

Ngoài Huỳnh Tâm Dĩnh, trong giới giải trí Hoa ngữ còn rất nhiều cô gái mang danh là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

“Con giáp thứ 13” là cụm từ được dùng để chỉ những người phụ nữ biết rõ người đàn ông mà mình đang qua lại đã có gia đình nhưng vẫn cố tình cặp kè. Xét về mặt đạo đức, những người như vậy đáng bị xã hội lên án. Tuy nhiên, không ít người chấp nhận đánh đổi sự nghiệp của mình để qua lại với những người đàn ông đã có gia đình. Việc sao Hoa ngữ ngoại tình không còn là chuyện hiếm gặp hiện nay.

huynh tam dinh 1
Diêu Địch, Trương Đình, Ngô Ỷ Lợi là một trong những 'con giáp thứ 13' bị ghét nhất Cbiz

Huỳnh Tâm Dĩnh

Sau lùm xùm Hứa Chí An ngoại tình, cả hai nhân vật chính đều bị dư luận tẩy chay. Hứa Chí An nhận được sự tha thứ của Trịnh Tú Văn còn Huỳnh Tâm Dĩnh và người nhà luôn bị truyền thông bủa vây.

huynh tam dinh 2
Huỳnh Tâm Dĩnh xem như đã kết thúc sự nghiệp sau bê bối ngoại tình với Hứa Chí An

Sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh được cho là đã kết thúc khi bị khán giả quay lưng. Đài TVB cũng “phong sát” toàn bộ hoạt động khiến cô phải trốn sang Mỹ để lẩn tránh dư luận. Dù vậy, dư luận Hong Kong vẫn chưa thể chấp nhận và tha thứ cho Huỳnh Tâm Dĩnh.

Huỳnh Thánh Y

Sinh năm 1983, Huỳnh Thánh Y sở hữu nhan sắc hiếm có và nổi tiếng nhờ bộ phim “Tuyệt Đỉnh Kungfu” của Châu Tinh Trì. Tuy nhiên, đời tư ồn ào của cô mới được truyền thông quan tâm hơn cả.

huynh tam dinh 3
Huỳnh Thánh Y luôn bị gắn biệt danh 'hồ ly tinh' hơn 10 năm nay

Huỳnh Thánh Y và chồng đến với nhau khi người đàn ông này đã có gia đình. Mặc kệ búa rìu dư luận, cặp đôi vẫn đến với nhau. Từ đó Huỳnh Thánh Y trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ. Cô luôn bị gắn mác “hồ ly tinh” đi cướp chồng người khác.

Dù hiện tại cuộc sống của Huỳnh Thánh Y vô cùng viên mãn nhưng đối với nhiều người, hạnh phúc mà cô có được là nhờ cướp từ tay người khác. Cũng chính vì điều này những tác phẩm của Huỳnh Thánh Y không còn được người xem đón nhận như xưa.

Diêu Địch

huynh tam dinh 4
Diêu Địch từng là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình Mã Y Lợi

Sau khi vợ chồng Mã Y Lợi – Văn Chương tuyên bố ly hôn, quá khứ làm “tiểu tam” của Diêu Địch lại được cộng đồng mạng Trung Quốc “đào lại”.

Năm 2014 khi Mã Y Lợi đang mang thai đứa con thứ 2, truyền thông phanh phui chuyện Văn Chương hẹn hò với Diêu Địch. Thời điểm đó Diêu Địch cũng đã thừa nhận tình cảm của mình với Văn Chương. Từ đó, cô trở thành một trong những “con giáp thứ 13” bị ghét nhất Cbiz.

Ngô Ỷ Lợi

huynh tam dinh 5
Gần 20 năm qua, mối tình giữa Ngô Ỷ Lợi và Thành Long luôn là chủ đề được truyền thông đặc biệt quan tâm 

Vốn là người đẹp được nhiều chàng trai săn đón nhưng Ngô Ỷ Lợi lại cố tình hẹn hò với Thành Long – một người đàn ông đã có vợ con. Chưa hết, cô còn cố tình sinh con mặc dù nam tài tử này không muốn.

Sau gần 20 năm, cuộc sống của Ngô Ỷ Lợi và con gái Thành Long luôn là chủ đề được bàn tán khá nhiều trên mọi diễn đàn. Giờ đây, khi đã ở tuổi xế chiều, Ngô Ỷ Lợi vẫn không thể tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần.

Trương Đình

Nữ diễn viên Trương Đình được nhiều người yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Vậy nhưng chuyện tình với Lâm Thoại Dương cũng chính là vết đen trong sự nghiệp của cô.

huynh tam dinh 6
Trương Đình bị khán giả Hoa ngữ quay lưng khi được cho là nguyên nhân khiến Lâm Thoại Dương ly hôn

Đối với netizen xứ Trung, Trương Đình luôn bị gắn mác “tiểu tam” khi được cho là nguyên nhân trực tiếp khiến Lâm Thoại Dương ly hôn người vợ đầu tiên của mình. Dù hiện tại Trương Đình và Lâm Thoại Dương có cuộc sống viên mãn nhưng mỗi lần xuất hiện cô đều bị cộng đồng mạng gọi là “hồ ly tinh”.

Sau gần 3 tháng bị cấm sóng, Á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh lại được lên sóng đài TVB

Sau gần 3 tháng bị cấm sóng, Á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh lại được lên sóng đài TVB

Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh tươi cười trên sóng truyền hình sau khi bị "đóng băng" mọi hoạt động vì bê bối tình ái với Hứa Chí An.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Trương Đình sao Hoa ngữ ngoại tình

TIN LIÊN QUAN

Sau gần 3 tháng bị cấm sóng, Á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh lại được lên sóng đài TVB

Sau gần 3 tháng bị cấm sóng, Á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh lại được lên sóng đài TVB

Không có tiền bồi thường, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh lên kế hoạch tuyên bố phá sản?

Không có tiền bồi thường, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh lên kế hoạch tuyên bố phá sản?

Ngô Ỷ Lợi lại gây tò mò cho người hâm mộ khi được hỏi về tình cũ Thành Long

Ngô Ỷ Lợi lại gây tò mò cho người hâm mộ khi được hỏi về tình cũ Thành Long

Mã Y Lợi ly hôn chồng trẻ, dù đã đính hôn nhưng ‘con giáp thứ 13’ vẫn bị netizen mắng chửi thậm tệ

Mã Y Lợi ly hôn chồng trẻ, dù đã đính hôn nhưng ‘con giáp thứ 13’ vẫn bị netizen mắng chửi thậm tệ

Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa

Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa

Tưởng suy sụp không gượng dậy nổi, ai ngờ ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh nhanh chóng vượt qua bê bối tình ái thế này đây

Tưởng suy sụp không gượng dậy nổi, ai ngờ ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh nhanh chóng vượt qua bê bối tình ái thế này đây

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 30 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới