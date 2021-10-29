Song Hye Kyo để lộ hình xăm trên người, khiến fan không khỏi mắt tròn mắt dẹt vì quá bất ngờ trước "sự nổi loạn", phá cách của cô nàng ở tuổi 40

Sao quốc tế 29/10/2021 17:41

Lần đầu tiên fan hâm mộ nhận một cú sốc không thể ngờ, trước hình xăm phá cách và cực kỳ nổi loạn trên người ngọc nữ xứ Hàn Song Hye Kyo.

Sau khi chia tay chồng cũ, Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, thành công và có phần táo bạo hơn trong phong cách thời trang so với trước kia.

Song Hye Kyo để lộ hình xăm trên người, khiến fan không khỏi mắt tròn mắt dẹt vì quá bất ngờ trước 'sự nổi loạn', phá cách của cô nàng ở tuổi 40 - Ảnh 1
Sau khi chia tay chòng trẻ, Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp và thành công hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh minh họa

Đặc biệt là trong một sự kiện mới đây, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up tung bất ngờ tung ra một đoạn video ngắn giới thiệu nhân vật mà Song Hye Kyo thủ vai.

Song Hye Kyo để lộ hình xăm trên người, khiến fan không khỏi mắt tròn mắt dẹt vì quá bất ngờ trước 'sự nổi loạn', phá cách của cô nàng ở tuổi 40 - Ảnh 2
Chưa hết, mới đây cô còn để lộ hình xăm táo bạo trên tay - Ảnh minh họa
Song Hye Kyo để lộ hình xăm trên người, khiến fan không khỏi mắt tròn mắt dẹt vì quá bất ngờ trước 'sự nổi loạn', phá cách của cô nàng ở tuổi 40 - Ảnh 3
Khiến fan hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng - Ảnh minh họa

Trong đoạn video, ngọc nữ xứ Hàn lần đầu tiên để lộ hình xăm trên tay, khiến fan không khỏi mắt tròn, mắt dẹt vì chưa thể xác định được.

Đây thật sự là sự nổi loạn trong tính cách của nữ diễn viên xinh đẹp xứ Hàn, hay là đó chỉ là để tạo hình cho phim?

Song Hye Kyo để lộ hình xăm trên người, khiến fan không khỏi mắt tròn mắt dẹt vì quá bất ngờ trước 'sự nổi loạn', phá cách của cô nàng ở tuổi 40 - Ảnh 4
Không biết đó là nét cá tính nổi loạn của cô hay bộ phim sắp ra mắt vào đầu tháng 11 do cô thủ vai? - Ảnh minh họa

Mặc dù chưa rõ thực hư như thế nào? nhưng hầu hết khán giả đều có chung một nhận định rằng: "Hình xăm trên tay của nữ diễn viên có thể là sự nổi loạn trong nét tính cách của Song Hye Kyo ở tuổi 40. Hoặc cũng có thể là nét tính cách của nhân vật trong bộ phim Now, We Are Breaking Up, do chính cô thủ vai sắp trình chiếu trên kênh SBS vào ngày 12 tháng 11 tới đây".

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Từ khóa:   Phim Hàn Quốc mới năm 2021 Now We Are Breaking Up Song Hye Kyo

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