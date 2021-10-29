Lần đầu tiên fan hâm mộ nhận một cú sốc không thể ngờ, trước hình xăm phá cách và cực kỳ nổi loạn trên người ngọc nữ xứ Hàn Song Hye Kyo.

Sau khi chia tay chồng cũ, Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, thành công và có phần táo bạo hơn trong phong cách thời trang so với trước kia. Sau khi chia tay chòng trẻ, Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp và thành công hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình - Ảnh minh họa Đặc biệt là trong một sự kiện mới đây, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up tung bất ngờ tung ra một đoạn video ngắn giới thiệu nhân vật mà Song Hye Kyo thủ vai.

Chưa hết, mới đây cô còn để lộ hình xăm táo bạo trên tay - Ảnh minh họa Khiến fan hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng - Ảnh minh họa Trong đoạn video, ngọc nữ xứ Hàn lần đầu tiên để lộ hình xăm trên tay, khiến fan không khỏi mắt tròn, mắt dẹt vì chưa thể xác định được. Đây thật sự là sự nổi loạn trong tính cách của nữ diễn viên xinh đẹp xứ Hàn, hay là đó chỉ là để tạo hình cho phim?

Không biết đó là nét cá tính nổi loạn của cô hay bộ phim sắp ra mắt vào đầu tháng 11 do cô thủ vai? - Ảnh minh họa Mặc dù chưa rõ thực hư như thế nào? nhưng hầu hết khán giả đều có chung một nhận định rằng: "Hình xăm trên tay của nữ diễn viên có thể là sự nổi loạn trong nét tính cách của Song Hye Kyo ở tuổi 40. Hoặc cũng có thể là nét tính cách của nhân vật trong bộ phim Now, We Are Breaking Up, do chính cô thủ vai sắp trình chiếu trên kênh SBS vào ngày 12 tháng 11 tới đây".

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