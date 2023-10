Đặc biệt là trong một sự kiện mới đây, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up tung bất ngờ tung ra một đoạn video ngắn giới thiệu nhân vật mà Song Hye Kyo thủ vai.

Không biết đó là nét cá tính nổi loạn của cô hay bộ phim sắp ra mắt vào đầu tháng 11 do cô thủ vai? - Ảnh minh họa

Mặc dù chưa rõ thực hư như thế nào? nhưng hầu hết khán giả đều có chung một nhận định rằng: "Hình xăm trên tay của nữ diễn viên có thể là sự nổi loạn trong nét tính cách của Song Hye Kyo ở tuổi 40. Hoặc cũng có thể là nét tính cách của nhân vật trong bộ phim Now, We Are Breaking Up, do chính cô thủ vai sắp trình chiếu trên kênh SBS vào ngày 12 tháng 11 tới đây".