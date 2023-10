'Nàng dâu từng bị gia tộc Samsung ruồng bỏ': Tuổi 50 l.ột x.ác ngoạn mục nhìn như thiếu nữ đôi mươi

Go Hyun Jung xuất hiện trên tạp chí Dazed, Hàn Quốc số mới, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau gần ba năm vắng bóng. Diễn viên khiến khán giả bất ngờ vì chỉ sau thời gian ngắn, cô kịp thay đổi từ diện mạo mập mạp trở nên thon thả, trẻ trung. Vài năm trước, Go Hyun Jung có lúc nặng khoảng hơn 60 kg.

Bị tập đoàn Samsung tẩy chay, nhà chồng từ mặt, diễn viên Go Hyun Jung không có cơ hội được gặp hai con. Dù vậy, vượt lên nghịch cảnh, diễn viên vẫn tỏa sáng trong showbiz.

Một bài viết từ Thanh Niên cũng chia sẻ, cách đây không lâu người đẹp tái xuất màn ảnh với: Ngày xuân, H.I.T, Người phụ nữ trên bãi biển… rồi một lần nữa bước lên đỉnh cao danh vọng với Nữ hoàng Seondeok (2009), siêu phẩm truyền hình sở hữu tỉ suất người xem lên đến 43,6%. Thành công của "bom tấn" cổ trang này đưa Go Hyun Jung góp mặt trong hàng ngũ những nữ diễn viên đắt giá nhất màn ảnh nhỏ lúc bấy giờ.

Minh tinh sinh năm 1971 tìm lại "ngai vàng" đã mất khi giành hàng loạt giải thưởng danh giá như: giải Daesang tại MBC Drama Awards, Baeksang Arts Awards cùng hàng loạt giải thưởng danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Mới đây, Mới đây, bức ảnh của Go Hyun Jung trên tạp chí W Korea lại tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, thậm chí đứng ở vị trí No.1 cổng thông tin Naver.

Trò chuyện trên tạp chí, Go Hyun Jung thừa nhận từng trải qua một giai đoạn trũng, rơi vào căng thẳng và thất vọng với chính mình. Cô nói đấu tranh với bản thân là điều khó khăn và vất vả nhất: "Tôi luôn nhắc mình phải làm tốt hơn nữa, vượt lên chướng ngại, làm mọi người ngạc nhiên. Tôi luôn tự thúc ép bản thân như thế".

Go Hyun Jung hiện 50 tuổi, độc thân, sống kín tiếng. Cô không sử dụng mạng xã hội, ít tương tác bạn bè, sống khép kín. Từng bị đồn hẹn hò Jo In Sung nhưng cô phủ nhận. Cuộc sống của Go Hyun Jung chủ yếu xoay quanh công việc. Diễn viên mở một thương hiệu thời trang của riêng mình, đồng thời thành lập công ty điện ảnh và truyền hình, quản lý một số nghệ sĩ. Những năm gần đây, cô càng kén chọn kịch bản, thi thoảng mới lộ diện trước công chúng.