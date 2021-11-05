SỐC: 'Bản án' dành cho 2 nam nghệ sĩ 'ăn chặn' từ thiện chính thức được công bố, 'hồi chuông' cảnh tỉnh những hành vi gian dối

Sao quốc tế 05/11/2021 11:26

Tháng 11 năm ngoái, bộ đôi nghệ sĩ này đã nhận tội lừa đảo, bòn rút gần 30 tỷ đồng từ quỹ từ thiện.

Mới đây, theo thông tin từ trang Nola, toà án Mỹ vừa chính thức tuyên bố án phạt dành cho nghệ sĩ thổi kèn trumpet Irvin Mayfield vì tội danh gian lận từ thiện. Nam nghệ sĩ này cùng đồng phạm là Ronald Markham (nghệ sĩ pinao) phải nhận mức án 18 tháng tù giam, đồng thời chịu chỉ trích gay gắt từ phía dư luận.

Nhiều trang báo của nước sở tại đăng tải loạt bài về sự kiện gây sốc  này. Cụ thể, tháng 11 năm ngoái, bộ đôi này đã nhận tội lừa đảo, bòn rút 1,3 triệu đô la Mỹ (gần 30 tỷ đồng) từ quỹ Thư viện Cộng đồng New Orleans. Vụ gian lận này xảy ra từ tháng 8/2011 đến tháng 11/2013 và được bưng bít suốt nhiều năm sau đó. Thậm chí, khi toà án mở cuộc điều tra quy mô lớn, đã có những kẻ đứng ra giả mạo loạt biên bản để che đậy giấu vết cho 2 kẻ phạm tội.

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Ronald (trái) và Irvin (phải)

Irvin đã lấy 39.000 đô la (gần 900 triệu đồng) từ quỹ trên để thuê hội trường và 15.000 đô la (340 triệu đồng) để mua 1 chiếc kèn mạ vàng 24 carat. Các công tố viên liên bang đã phát hiện Irvin và Ronald lấy tiền để chi cho các hoạt động của dàn nhạc Jazz New Orleans cùng những kỳ nghỉ dưỡng đắt đỏ tại các khách sạn 5 sao ở New York, thuê xe limousine, mua rượu cao cấp,...

Giám đốc quỹ từ thiện vì vụ việc này mà tổ chức buộc phải sa thải 2 nhân viên, huỷ bỏ chương trình xoá mù chữ cho người cao tuổi và tạm dừng việc tặng sách. Không chỉ vậy, danh tiếng của quỹ giảm sút, các nhà chức trách vẫn đang phải vật lộn để gây quỹ cho thư viện.

Tại tòa án, đối diện với loạt bằng chứng "rõ như ban ngày", Irvin cúi đầu nhận tội: "Tôi xin nhận 100% trách nhiệm. Tôi yêu thành phố này, tôi yêu gia đình tôi, tôi yêu âm nhạc này và tôi biết tôi đã khiến họ thất vọng". Bên cạnh bản án 18 tháng tù, 2 nghệ sĩ này phải thực hiện công việc thiện nguyện là 500 giờ dạy nhạc miễn phí cho trẻ em New Orleans.

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Từ khóa:   từ thiện nghệ sĩ từ thiện ăn chặn từ thiện

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