Sau gần 1 năm mang danh 'tiểu tam', Mạnh Mỹ Kỳ cuối cùng đã lên tiếng, tung ra bằng chứng vạch mặt 'tra nam' Trần Lệnh Thao

Nữ ca sĩ Mạnh Mỹ Kỳ đã phủ nhận chuyện bản thân làm người thứ 3 và đồng thời tung ra bản ghi âm tố cáo Trần Lệnh Thao đã lừa dối cô.

Theo truyền thông Trung Hoa, cách đây ít lâu Trần Lệnh Thao đã đám trả lại một bình luận nói rằng anh là kẻ lừa gạt và hủy hoại sự nghiệp của Mạnh Mỹ Kỳ. Cụ thể nam nhạc sĩ này đã phản hồi rằng anh không phải là một kẻ lừa gạt và sẽ dành cả đời để bù đắp cho những tổn thương mà nữ ca sĩ họ Mạnh đã phải chịu. Trần Lệnh Thao phản hồi rằng anh không phải là một kẻ lừa gạt và sẽ dành cả đời để bù đắp cho những tổn thương mà nữ ca sĩ họ Mạnh đã phải chịu - Ảnh: Internet Câu trả lời của Trần Lệnh Thao đã thu hút sự quan tâm từ công chúng và khiến cho phòng làm việc của Mạnh Mỹ Kỳ phải đăng tải một bài viết để phản hồi lại: "Thế nào gọi là không lừa gạt? Lúc anh với bạn gái trước của anh vẫn còn vương vấn dây dưa không dứt thì anh bị câm à? Là con *** nào nói rằng mình và bạn gái đã chia tay sạch sẽ rồi? Lừa gạt cả 2 bên đến lúc mọi chuyện bại lộ thì lại ầm ĩ đòi tự tử để uy hiếp. Đây gọi là gánh vác trách nhiệm của anh đấy à?

Đừng nói cái gì mà bù đắp, anh bớt bám dai như đỉa, diễn trò khiến người ta ghê tởm đi, đây chính là sự đền bù mà tên tra nam tiền nhiệm là anh nên làm nhất. Từ sáng tới tối đều nói mấy lời không nhất quán, thật đúng là "tài hoa ít ỏi". Phòng làm việc của Mạnh Mỹ Kỳ có động thái khá 'căng' về bình luận của Trần Lệnh Thao - Ảnh: Internet Ngay sau khi bài viết này được đăng tải, nhiều người đã cho rằng thái độ của phòng làm việc của Mạnh Mỹ Kỳ khá "thái quá" và không hề chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, đến tối ngày 27/8 vừa qua, phía Mạnh Mỹ Kỳ đã tung ra một đoạn ghi âm lại cuộc trò chuyện của cô và Trần Lệnh Thao nằm chứng minh bản thân không phải là tiểu tam. Trong file ghi âm này, Trần Lệnh Thao đã thừa nhận anh vẫn liên lạc với bạn gái cũ nhưng Mạnh Mỹ Kỳ không hề hay biết chuyện này. "Trong mối quan hệ này, người đàn ông đã nhiều lần lừa dối rằng anh ta và bạn gái đã chia tay. Song thực tế không phải như vậy, Mạnh Mỹ Kỳ không hề hay biết về chuyện này từ đầu đến cuối, cô ấy cũng là nạn nhân." - Phòng làm việc của Mạnh Mỹ Kỳ viết.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-gan-1-nam-mang-danh-tieu-tam-manh-my-ky-cuoi-cung-da-len-tieng-tung-ra-bang-chung-vach-mat-tra-nam-tran-lenh-thao-496703.html