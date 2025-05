Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 23/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết chỉ trong thời gian ngắn điều tra truy xét, ban chuyên án đã bắt hai nghi phạm Nguyễn Thị Kim Hoa (31 tuổi) và Nguyễn Văn Luân (21 tuổi, đều ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó sáng 18/5, người thân phát hiện ông Phong chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước với nhiều vết đâm, chém trên người, nên trình báo cơ quan công an.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, phối hợp Phòng trọng án - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tập trung lực lượng truy xét đối tượng gây án.