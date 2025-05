Nạn nhân được xác định là Trần K.L, sinh năm 2003, ngụ ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành khám nghiệm tử thi từ lúc 01h50 đến 04h30 ngày 25/5/2025, xác định nạn nhân chết do ngạt thở và mang thai khoảng 6 tháng.

Lực lượng Công an xã đã bảo vệ hiện trường đồng thời phát hiện bắt giữ người đàn ông được cho là nghi phạm. Qua khai thác, đối tượng tên Châu Văn May, sinh năm 1994, ngụ ấp 12 xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu (ra tù ngày 24/5/2024, về tội cố ý gây thương tích).

Người nhà nạn nhân yêu cầu xử lý hung thủ theo pháp luật và đã đưa thi thể nạn nhân về chôn cất. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã thụ lý vụ án, tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Nghi phạm Châu Văn May bị bắt về hành vi giết người tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một vụ án mạng tương tự xảy ra vào ngày 3/5, hàng xóm của chủ quán cà phê không thấy bà D. mở cửa quán. Đến tối cùng ngày, một người quen đến quán tìm bà D., thì phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hờ.

Người này vào trong tìm kiếm thì phát hiện bà D. nằm trên nệm, đặt dưới đất. Trên người bà D. không mặc quần áo, cơ thể được che lại bằng tấm khăn và mền. Qua kiểm tra thì phát hiện bà D. đã tử vong. Vụ việc được trình báo đến cơ quan công an.

Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận trên khuôn mặt của bà D. có vết thương.

Qua điều tra, công an xác định đây là vụ giết người nên truy xét đối tượng gây án.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, khoảng 13h ngày 4/5, Công an đã bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Hoàng Triều (47 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) khi gã đang trốn tại 1 nhà trọ trên địa bàn phường 10, TP Mỹ Tho.