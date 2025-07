Hai ngày sau, ông L.V.C được chuyển tuyến xuống cấp cứu tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai tuy nhiên không qua khỏi.

Sâu ban miêu là một loài bọ cánh cứng có chứa chất độc Cartharidin

Theo thông tin từ báo Lào Cai, bà Pờ Thị Nhọt, vợ ông L.V.C cho biết "Trước đây gia đình chưa từng bắt con sâu ban miêu về để ăn. Tuy nhiên, khi thấy con sâu này hút mật nhuỵ hoa bí, ông L.V.C nghĩ là ăn được nên đã lấy về để rang muối ăn. Ăn con đầu tiên ông L.V.C thấy đắng, tôi đã ngăn cản, song ông C không nghe và vẫn ăn thêm khoảng 20 con nữa. Đến khi đau bụng, nôn nhiều, gia đình vận động ông đi Bệnh viện, tuy nhiên ông C. vẫn không hợp tác. Do vậy đến khi bệnh chuyển nặng, người nhà mới đưa ông C. đến bệnh viện".

Sau khi nắm bắt được thông tin, Phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế đã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương và chính quyền địa phương điều tra, xác minh vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn sâu ban miêu; tiến hành lấy mẫu sâu ban miêu đã rang còn lại sau bữa ăn nhà ông L.V.C và mẫu sâu ban miêu còn sống cùng loại bắt trên nương trồng ngô của gia đình để gửi kiểm nghiệm định danh và xác định độc tố.

Cán bộ phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Lào Cai điều tra dịch tễ tại gia đình ông L.V.C - Ảnh: Báo Lào Cai

Ông Nguyễn Khánh Thuận, Phó trưởng phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết: Trong những năm trước chúng tôi đã ghi nhận các trường hợp ăn con sâu ban miêu này phải vào viện, cấp cứu, tuy nhiên đây là một trường hợp đáng tiếc. Chúng tôi sẽ gửi các mẫu về các cơ quan chức năng kiểm nghiệm xác định độc tố. Sau đó, hoàn thiện các phiếu điều tra theo đúng quy định rồi sẽ đưa ra kết luận. Trên cơ sở đó báo cáo Sở Y tế, chính quyền địa phương, khuyến cáo người dân phòng, chống ngộ độc thực phẩm từ yếu tố tự nhiên.