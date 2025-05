Khởi tố người phụ nữ làm giả đặc sản Đà Lạt với thịt bò khô, 'gà xé cay ngon mê say'...

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Lương Thị Hằng, 48 tuổi, trú Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố Lương Thị Hằng ở thành phố Bắc Giang về hành vi sản xuất và buôn bán nhiều loại thực phẩm giả. Trước đó, cuối tháng 4/2025, Phòng cảnh sát kinh tế và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra cơ sở kinh doanh Thanh Hằng và thu giữ một số máy móc, nguyên vật liệu, nhãn hàng hóa. Trong đó có 300 nhãn hạt hướng dương sạch, 400 nhãn đậu phộng mix vị, 1.300 bao bì thịt bò khô, 2.600 bao bì gà xé cay ngon mê say, gần 1.000 bao bì đặc sản Đà Lạt kẹo hương dâu tây… Cơ quan Công an đọc các quyết định tố tụng đối với Lương Thị Hằng - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua điều tra, cơ quan công an xác định Lương Thị Hằng đã mua máy móc, thiết bị, nhãn sản phẩm để sản xuất, đóng gói thực phẩm bán ra kiếm lời. Sau sự việc, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín và hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Bà con chú ý cảnh giác với sản phẩm bán trên các mạng xã hội, trang thương mại điện tử. Tang vật trong vụ án - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Nếu phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm thì báo cơ quan chức năng như Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang tại lô Q5, Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, điện thoại: 069.2589.177.