Bộ Y tế: 2 sản phẩm của “Ngân Collagen” chưa được cấp phép công bố và quảng cáo

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo.

Cụ thể, qua hậu kiểm về công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen, do cá nhân có biệt danh Ngân Collagen quảng cáo các sản phẩm kẹo táo thải mỡ bụng, N-collagen chanh plus vi phạm quy định.