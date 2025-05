Khoảnh khắc được camera an ninh ghi lại vào 21h34, ngày 26/5 tại xã Kim Lư (Na Rì, Bắc Kạn) cho thấy người điều khiển xe máy với tốc độ cao, bất ngờ lao xuống hố sụt trên quốc lộ 3B - Ảnh: VietNamNet

Vào khoảng 21h ngày 26/5, tại xã Kim Lư (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi một người đi xe máy bất ngờ lao xuống hố sụt lớn nằm ngay giữa dải phân cách trên tuyến Quốc lộ 3B.

Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) của Công an tỉnh đã sử dụng camera chuyên dụng để dò tìm dưới lòng hố sụt, có độ sâu từ 8 đến 12 mét. Việc quan sát gặp nhiều khó khăn do trong hố chứa nhiều bùn đất, rác thải và dòng nước ngầm chảy xiết, khiến tầm nhìn của thiết bị bị hạn chế chỉ còn khoảng 25cm.