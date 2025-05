TP Thủ Đức: Đốt cỏ gây cháy lan, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực thiêu rụi kho chứa đồ

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 27/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường An Phú, TP Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ cháy kho chứa đồ xảy ra trên đường số 17.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, một số người dân đốt cỏ, rác trong khu vực. Tuy nhiên, ngọn lửa đã gặp gió lớn, lan nhanh sang một kho chứa đồ gần đó và bùng phát dữ dội.