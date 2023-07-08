‘Ông hoàng nhạc phim BE’ Mao Bất Dịch bất ngờ phản hồi về 'nghệ danh' được fan hâm mộ dành tặng cho mình

Có một ‘lời nguyền’ từ cộng đồng mạng cho rằng bất kể bộ phim nào có Mao Bất Dịch góp giọng đều có cái kết thảm thương. Mới đây, nam ca sĩ đã phản hồi về nghệ danh ‘ông hoàng nhạc phim BE’ mà các khán giả dành tặng cho mình.

Mao Bất Dịch là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu giọng hát trầm ấm, đầy cảm xúc, anh được công chúng chú ý khi thể hiện các ca khúc nhạc phim. Đặc biệt, có một ‘lời nguyền’ từ cộng đồng mạng cho rằng bất kể bộ phim nào có anh chàng góp giọng đều có nội dung ‘ngược tâm’ thảm thương và kết thúc BE (Bad Ending: Kết thúc buồn, tệ hại). Chính vì thế, Mao Bất Dịch còn được mệnh danh là ‘ông hoàng OST BE’.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, khi được nhắc đến danh hiệu ‘ông hoàng OST BE’, Mao Bất Dịch tỏ ra khá bất ngờ khi biết các OST mình từng hát đa phần đều được ghép vào những phân đoạn ngược nam nữ chính và cả khán giả khóc lên khóc xuống.

Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ: "Có khi đấy chỉ là ý tưởng khi sản xuất phim truyền hình với điện ảnh của người ta thôi, bài hát đó đặt vào hoàn cảnh đó lại hợp chẳng hạn. Thật ra có nhiều OST tui hát lúc chưa được xem phim nên tui không nghĩ đấy là bài hát buồn đâu."

Được biết, Mao Bất Dịch là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Trung Quốc đến từ Hắc Long Giang. Anh đã trở nên nổi tiếng khi giành chiến thắng trong cuộc thi hát The Coming One vào năm 2017.

Mặc dù sở hữu tài năng âm nhạc tuyệt đỉnh nhưng ngoại hình của Mao Bất Dịch lại không được hoàn hảo. Anh từng sở hữu thân hình mập mạp và thường được fan hâm mộ thuyết phục giảm cân. Nhận thấy vấn đề cân nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, Mao Bất Dịch đã ‘đánh bay’ 40kg một cách ngoạn mục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-hoang-nhac-phim-be-mao-bat-dich-bat-ngo-phan-hoi-ve-nghe-danh-duoc-fan-ham-mo-danh-tang-cho-minh-599777.html