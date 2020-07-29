Những bộ cánh ‘mặc như không’ của sao Hàn trên thảm đỏ khiến netizen ‘nhức mắt’ vì phản cảm

Thảm đỏ tại các sự kiện chính là nơi để các ngôi sao Hàn Quốc có cơ hội so kè nhan sắc với những bộ cánh cầu kỳ, lộng lẫy nhất. Tuy nhiên, để gây ấn tượng với truyền thông, không ít sao nữ đã “chọn nhầm” trang phục và trở thành thảm họa thời trang.

Có người cố tình ăn mặc hở hang để đánh bóng tên tuổi, có người lại vô tình để lại hình ảnh kém đẹp trong mắt công chúng.