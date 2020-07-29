Những bộ cánh ‘mặc như không’ của sao Hàn trên thảm đỏ khiến netizen ‘nhức mắt’ vì phản cảm

Sao quốc tế 29/07/2020 17:53

Không ít những ngôi sao Hàn Quốc cố tình thu hút sự chú ý của truyền thông trên thảm đỏ bằng những bộ trang phục thiếu vải đến phản cảm.

Thảm đỏ tại các sự kiện chính là nơi để các ngôi sao Hàn Quốc có cơ hội so kè nhan sắc với những bộ cánh cầu kỳ, lộng lẫy nhất. Tuy nhiên, để gây ấn tượng với truyền thông, không ít sao nữ đã “chọn nhầm” trang phục và trở thành thảm họa thời trang.

Có người cố tình ăn mặc hở hang để đánh bóng tên tuổi, có người lại vô tình để lại hình ảnh kém đẹp trong mắt công chúng.

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Vốn là người mẫu, diễn viên nổi tiếng mặc đẹp của Kbiz nhưng ‘tiên nữ cử tạ’ Lee Sung Kyung bất ngờ góp mặt trong danh sách thảm họa thời trang với chiếc áo xuyên thấu tại LHP truyền hình quốc tế Seoul Drama Awards 2015 – Ảnh: Internet

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Diện váy trắng thướt tha trên thảm đỏ nhưng trang phục của Kim So Yeon lại vấp phải tranh cãi vì quá gợi cảm. Ở nhiều khoảnh khắc, đôi gò bồng đảo của cô như chực trào ra ngoài – Ảnh: Internet

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Bộ cánh xuyên thấu của Jeon Se Hong từng nhận về không ít lời chê bai từ công chúng. Nhiều người cho rằng trang phục này hợp để diện trong phòng ngủ hơn là dự sự kiện thảm đỏ - Ảnh: Internet

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Nữ diễn viên Yeo Min Jung thản nhiên khi bộ váy bị tuột và lộ nội y bên trong – Ảnh: Internet

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Không ít người cảm thấy khó hiểu với trang phục thảm đỏ của Kim Yoo Yeon – Ảnh: Internet

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Kang Hanna từng thừa nhận rằng hình ảnh của cô tại LHP Busan 2013 là hình ảnh tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Bộ cánh mà cô diện trong sự kiện này đã bị chỉ trích vì quá phô phang – Ảnh: Internet

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Chiếc đầm cam lộng lẫy của Oh In Hye tại LHP Busan 2011 đã thành công chiếm trọn spotlight thảm đỏ. Tuy nhiên, vòng 1 nóng bỏng của nữ diễn viên khiến người hâm mộ liên tục thót tim vì sợ cô hớ hênh trước ống kính - Ảnh: Internet
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Dù bộ trang phục của Han Cho Im được cho là ít phản cảm nhất trong danh sách này nhưng cô nàng vẫn bị netizen xứ Hàn chê là rẻ tiền – Ảnh: Internet

Trên đây là những ngôi sao đã tự ghi tên mình vào danh sách thảm họa thời trang khi cả gan diện những bộ váy “mặc như không” trước công chúng.

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Từ khóa:   mỹ nhân Hàn Quốc Lee Sung Kyung Kim So Yeon

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