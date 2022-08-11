Nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh cách đây 11 năm bất ngờ gây sốt trở lại

Dung nhan cách đây 11 năm của Triệu Lệ Dĩnh trong một lần tham gia show giải trí khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những sao nữ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại bởi nhan sắc và tài năng của mình. Tuy nhiên, cũng giống như những minh tinh khác, cô không thể tránh được việc bị đồn từng đụng chạm qua dao kéo.

Triệu Lệ Dĩnh bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Đối diện với những tin đồn về nhan sắc, bất kỳ ai đối mặt cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, thực hư về chuyện Triệu Lệ Dĩnh có từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không thì không ai biết được.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã lan truyền lại những bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh cách đây 11 năm khi cô tham gia vào một chương trình tạp kỹ. Khi ấy, nữ diễn viên vẫn chưa mấy nổi tiếng, cô mặc một chiếc áo voan trắng chấm bi, gương mặt rất non nớt và ngây thơ.

Bình luận về dung nhan lúc này của Triệu Lệ Dĩnh, cư dân mạng đã dùng từ "trong bùn mà chẳng bị vấy bẩn". So với thời điểm hiện tại trưởng thành và quyến rũ, nữ minh tinh của năm 2011 trông ngọt ngào và trong sáng hơn nhiều.

Tuy vậy, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh không có nhiều thay đổi, các đường nét trên khuôn mặt của nữ diễn viên vẫn vô cùng thánh thoát. Từ đó, có thể kết luận rằng, nữ diễn viên họ Triệu chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Rộ phốt Tào Hi Văn “Tinh Hán xán lạn” từng dùng tiền để cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh Trước khi nổi tiếng qua “”Tinh Hán Xán Lạn, Tào Hi Văn từng vướng phải không ít tiếng xấu, bị nhiều người quay lưng, 'chiến thần' Việt Phi trong Tinh Hán Xán Lạn từng 'dính phốt' cướp trắng trợn đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-trieu-le-dinh-cach-day-11-nam-bat-ngo-gay-sot-tro-lai-490652.html