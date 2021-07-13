Người yêu bị ung thư, nam diễn viên mặt dày cả gan 'cắm sừng' bạn gái ngay tại nhà chung, CCTV rành rành nhưng lại 'chối đây đẩy'?

Sao quốc tế 13/07/2021 09:09

Mặc dù đã có 8 năm yêu nhau và dự định sẽ kết hôn nhưng khi người yêu bị ung thư, nam diễn viên này đã chẳng ngại mà cắm cho cô một "chiếc sừng", còn cả gan đưa người mới về căn nhà cặp đôi từng chung sống. 

Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội, một nam diễn viên hài nổi tiếng người Hàn bất ngờ bị bạn gái cũ tố "bắt cá 2 tay", bỏ rơi người yêu cũ khi cô này bị bệnh ung thư để hẹn hò với người khác. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận Hàn Quốc.

ha jun soo
Nam diễn viên hài Ha Jun Soo 

Ha Jun Soo sinh năm 1989, là nam diễn viên hài khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Gần đây, anh còn vẽ bìa album cho "tân binh khủng long" MSG Wannabe. Sao nam này có mối tình đẹp với người đồng nghiệp Ahn Ga Yeon và cặp đôi đã thông báo sẽ kết hôn. Thế nhưng vào ngày 11/7, Ha Jun Soo bất ngờ bị người bạn gái cũ tố "bắt cả 2 tay", phản bội, phụ bạc khi cô mắc bệnh ung thư.

ha jun soo
 Ha Jun Soo và bạn gái mới vừa thông báo kết hôn

Cụ thể, trên diễn đàn trực tuyến của Hàn Quốc, một cô gái - người được cho là bạn gái cũ của Ha Jun Soo đã đăng tải 1 bài viết dài, tố cáo hành động của nam diễn viên. "Tôi là người đã hẹn hò với diễn viên hài H trong 8 năm, kể từ ngày 12/12/2010. Chúng tôi đã hẹn hò, sống với nhau và dự định sẽ kết hôn. Anh ấy đã gian dối với người bạn gái hiện tại từ trước khi chúng tôi chia tay, người được biết đến với series webtoon nhiều hơn là sự nghiệp hài kịch" - tiết lộ của cô gái này khiến dân tình vô cùng bất ngờ.

ha jun soo
Nam diễn viên hài và bạn gái mới thông báo đã hẹn hò được 2 năm

Người bạn gái cũ này tiếp tục hé lộ những việc làm của nam diễn viên hài, gồm "cắm sừng" cô ngay tại căn nhà cặp đôi từng sống và "pha ke" thời gian hẹn hò người mới trên sóng truyền hình. "Tôi đã uống thuốc chống trầm cảm trong 3 năm vì cả 2 chưa bao giờ xin lỗi chân thành về những điều họ đã làm với tôi. Trong khi tôi đi làm, 2 người đó đã cùng đi xe máy đến nhà của chúng tôi. Tôi có đoạn CCTV ghi lại cảnh họ đi lên nhà, nhưng 2 người đó nói rằng tôi hiểu nhầm dù họ mới là người không chung thủy".

"Tôi không thể tin rằng họ đã thông báo kết hôn trên chương trình của tiền bối, còn nói dối về thời gian gặp nhau nữa. Nói dối không chút xấu hổ rằng đã hẹn hò được 2 năm, điều đó khiến tôi rất tức giận" - bạn gái cũ của nam diễn viên hài viết.

Để khẳng định những lời nói của mình là sự thật, cô gái này tiếp tục bài đăng thứ 2. Trong bài đăng này, cô đăng kèm tấm ảnh cưới chụp với Ha Jun Soo làm bằng chứng: "Tôi đã nhận được tin nhắn cảnh báo rằng anh ấy sẽ có hành động pháp lý. Nhưng tôi muốn có được 1 lời xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ tìm 1 luật sư và làm việc qua luật sư. Sau khi tôi bị tái phát bệnh ung thư vú, bác sĩ nói rằng lần này có thể tôi phải hóa trị. Nên tôi và Ha Jun Soo đã đi chụp ảnh cưới trước, khi tóc tôi còn chưa rụng. Chúng tôi bắt đầu chung sống khi tôi điều trị bệnh, và đã hứa với bố mẹ 2 bên rằng sẽ kết hôn trong vòng 1 năm".

Người yêu bị ung thư, nam diễn viên mặt dày cả gan 'cắm sừng' bạn gái ngay tại nhà chung, CCTV rành rành nhưng lại 'chối đây đẩy'? - Ảnh 4
 Bạn gái cũ nam diễn viên hài 'bắt cá hai tay', phụ bạc khi cô bị bệnh - Ảnh: Pháp Luật và bạn đọc

Đến sáng ngày 12/7, phía nam diễn viên đã thừa nhận sự việc từng yêu đương với cô gái này, song anh phủ nhận chuyện "cắm sừng", "bắt cả 2 tay". Ha Jun Soo cho biết: "Tôi không thể phủ nhận mọi điều cô ấy nói. Tôi thừa nhận rằng đã có 1 số sự việc khiến cô ấy tổn thương. Nhưng việc cô ấy chưa nhận được lời xin lỗi là không đúng".

ha jun soo
 Ha Jun Soo khẳng định đã chia tay trước khi quen bạn gái mới

Ha Jun Soo còn phản pháo ngược lại rằng bạn gái cũ đã chúc phúc cho anh bên người mới: "Sau khi cô ấy nói: 'Em chân thành biết ơn vì anh đã chia tay em' vào ngày 5/12/2018, chúng tôi vẫn duy trì nhắn tin mỗi ngày như bình thường. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã thực sự tha thứ cho tôi, thậm chí còn chúc phúc cho tôi và Ga Yeon ngay cả khi chúng tôi hẹn hò hoặc kết hôn". Đồng thời, nam diễn viên hài khẳng định anh chỉ bắt đầu hẹn hò bạn gái mới Ahn Ga Yeon sau khi đã hoàn toàn chấm dứt với bạn gái cũ.

Tuy nhiên, không lâu sau đó bài đăng phủ nhận cáo buộc của Ha Jun Soo đã nhanh chóng "bay màu", anh cũng chuyển trang cá nhân về chế độ riêng tư. Hiện tại, vụ việc này đang là tâm điểm truyền thông xứ Hàn, thậm chí đứng ở vị trí No.1 cổng thông tin Naver, thu hút lượng lớn người quan tâm và bình luận.

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Từ khóa:   diễn viên hài Ha Jun Soo cắm sừng ngoại tình

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