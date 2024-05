Một số bình luận của cư dân mạng:

- TVB cực làm biếng quay ngoại cảnh đường phố hay những điểm đẹp của Hongkong. Không riêng gì phim này đâu nha.

- Phần 1 hay bao nhiêu sang phần 2 nhạt bấy nhiêu.

- Phim TVB ngày càng nghèo về bối cảnh và diễn viên, chủ yếu xem lại phim TVB xưa.

- Hồi xưa nghiện TVB vì thích coi cảnh đường phố, đời sống HongKong, giờ coi cảnh giả trân với cảnh toàn trong văn phòng, trong nhà thì nhiều.

...

Phần 2 của Nghịch Thiên Kỳ Án xoay quanh 2 thanh tra cao cấp Hứa Tuấn Sâm (do Trần Triển Bằng đóng) và Thẩm Vi Lực (do Huỳnh Trí Hiền đóng) cùng làm việc cho Tổ điều tra tội phạm có tổ chức và Tam hiệp hội OCTB hay Điểm O (Organised Crime and Triad Bureau). Bằng trí thông minh và khả năng quan sát nhạy bén, họ phá được nhiều vụ án.

Tội phạm nguy hiểm Ngụy Tử Lạc (do Trương Dĩnh Khang đóng) mất trí nhớ và bị giam trong bệnh viện tâm thần. Trước khi bị bắt, Lạc chuyển ra nước ngoài một số tiền lớn, không lâu sau có người thần bí tấn công khủng bố. Tuấn Sâm và Vi Lực phá được án nhờ sự giúp sức của giáo sư Đường Quán Phong (do Phương Lực Thân đóng), nhưng lại phát hiện đằng sau Tử Lạc ẩn chứa âm mưu lớn hơn.

Điểm O ra sức ngăn chặn Tử Lạc. Bên cạnh đó, họ còn gặp những vụ án hóc búa như: lính cận vệ đánh thuê, xe ô tô bị gây nhiễu hệ thống lái, sóng gió Hồng Thắng xã, nhà trống chứa bạch cốt, kẻ trọng phạm vượt ngục...

Trong công việc, Tuấn Sâm phải đối mặt với mối nguy cơ ngày càng nhiều. Về tình cảm, anh muốn nối lại tình xưa với bạn gái cũ Mã Dĩnh Tư (do Lâm Hạ Vi đóng). Nhưng Tư không còn tình cảm vì Sâm từng ngoại tình với Trương Hỷ (do Phùng Doanh Doanh đóng). Thẩm Vi Lực muốn kết hôn với nữ luật sư Chung Gia Du (do Tưởng Tổ Mạn đóng) nhưng gặp nhiều khó khăn...