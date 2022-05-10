Ngự Giao Ký được công nhận phim 'bạo' nhất năm 2022, CĐM lắc đầu ngao ngán: 'Có hot thật nhưng gọi là phim "bạo" thì cũng đơn giản quá rồi'

Việc Ngự Giao Ký được công nhận là phim ''bạo'' nhất năm 2022 đang khiến nhiều người không hài lòng.

Kết thúc đã lâu nhưng phải công nhận một điều sức hút của Ngự Giao Ký chưa bao giờ giảm đi một chút nào.Cụ thể, mới đây, chính Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (hay còn gọi là Quảng Điện) đã có động thái công nhận Ngự Giao Ký là phim "bạo" đầu năm 2022.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Thông báo của Quảng Điện dường như đã khẳng định độ nóng mà bộ phim đã tạo ra trong suốt thời gian qua. Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng có nhiều khán giả cho rằng chỉ dựa vào nhiệt độ trên mà đã vội vàng đánh giá bộ phim đó là phim hot nhất thật sự là điều quá bất công với những dự án phim khác.

Ngự Giao Ký vẫn là một bộ phim đáng xem ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả còn cho rằng vì được phát sóng trong thời điểm không có đối thủ mạnh nên Ngự Giao Ký mới nổi được đến vậy. Trước đó, Ngự Giao Ký cũng nhiều lần bị cho là tạo scandal để tăng nhiệt cho phim.

Một số bình luận của khán giả về việc Quảng Điện công nhận thành tích của Ngự Giao Ký:

- Ngự Giao Ký lúc chiếu có hot thật nhưng gọi là phim "bạo" thì cũng đơn giản quá rồi.

- Nổi lên vì có hai lưu lượng và nhiều lần gây tranh cãi mà giờ được công nhận là phim bạo thì có phải là không công bằng với những phim khác rồi không?

Mặc cho, có nhiều tai tiếng không đáng có nhưng nhìn chung Ngự Giao Ký vẫn là bộ phim đáng để thưởng thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngu-giao-ky-duoc-cong-nhan-phim-bao-nhat-nam-2022-cdm-lac-dau-ngao-ngan-co-hot-that-nhung-goi-la-phim-bao-thi-cung-don-gian-qua-roi-467700.html