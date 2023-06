Lương Triều Vỹ: Từ người bán hàng gia dụng trở thành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

'Có một khoảng thời gian tôi không có nhiều động lực làm việc, và tôi thấy mình đánh mất bản sắc, ý thức về bản thân. Tôi đã muốn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi thích ở trong '"tổ ấm" thoải mái của mình cả ngày hơn là ra ngoài' - Lương Triều Vỹ nói - 'Nhưng tôi sớm nhận ra rằng mình không thể tiếp tục như vậy được'.

Nam diễn viên từng chia sẻ diễn xuất giúp anh trút bỏ được những cảm xúc kìm nén trong lòng

Nói về vai chính trong bộ phim kinh điển A City of Sadness của đạo diễn nghệ thuật Đài Loan Hầu Hiếu Hiền năm 1989, Lương Triều Vỹ cho biết: 'Trong A City of Sadness, nhân vật tôi đóng là một người câm điếc nên tôi phải dùng cử động cơ thể để bộc lộ cảm xúc. Nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình'.

Lương Triều Vỹ trong phim "A City of Sadness"

Về lời khuyên diễn xuất đã nhận được, Lương Triều Vỹ cho biết những góp ý của đạo diễn Vương Gia Vệ đã dành cho anh khi anh có màn xuất hiện ngắn ở cuối phim Days of Being Wild đã có ảnh hưởng lớn, thay đổi suy nghĩ về diễn xuất của anh.

Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ vẫn tích cực theo đuổi đam mê diễn xuất

Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ vẫn tích cực theo đuổi đam mê diễn xuất.à Tài tử Hồng Kông có màn tái xuất màn ảnh rộng dịp tết với vai chính trong Vô danh đóng cùng Vương Nhất Bác. Nam diễn viên kỳ cựu cũng góp mặt trong nhiều dự án: Phong tái khởi thời, Săn cáo, Once Upon a Time in Hong Kong… Hôm 30.1, Lương Triều Vỹ bất ngờ mở tài khoản trên Douyin, lập tức khiến mạng xã hội "dậy sóng" và thu hút hơn 1,6 triệu người theo dõi chỉ trong một ngày.