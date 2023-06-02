Lương Triều Vỹ: Từ người bán hàng gia dụng trở thành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Sao quốc tế 02/06/2023 11:15

Trước khi trở thành diễn viên màn ảnh, Lương Triều Vỹ từng làm công việc bán đồ gia dụng không liên quan gì đến diễn xuất.

Tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á vào ngày 12/3 vừa qua, Lương Triều Vỹ đã được vinh danh là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng mới nhất trong chuỗi giải thưởng diễn xuất trong nhiều thập kỷ qua mà ngôi sao 60 tuổi nhận được kể từ khi liên tục hiện diện trên sân khấu điện ảnh Hong Kong từ giữa những năm 1980 cho đến nay.

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Lương Triều Vỹ đã được vinh danh là nam diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên trong sự nghiệp 

Tuy nhiên, có lẽ không quá nhiều người biết rằng khởi đầu của Lương Triều Vỹ là anh làm công việc không liên quan gì đến diễn xuất. Trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng như bây giờ, Lương Triều Vỹ làm công việc bán đồ gia dụng.

'Tôi là bạn thân của Châu Tinh Trì vào thời điểm đó' - Lương Triều Vỹ nhớ lại - 'Và Châu Tinh Trì thường nói chuyện về diễn xuất và đạo diễn. Anh ấy luôn mơ mộng, nói về việc trở thành một ngôi sao, ngay cả khi mới có 17 tuổi thôi'.

Lương Triều Vỹ: Từ người bán hàng gia dụng trở thành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh 2
Lương Triều Vỹ là bạn thân của Vua hài Châu Tinh Trì

Nhưng sự nghiệp của Lương Triều Vỹ cũng không phải thăng hoa và thuận buồm xuôi gió. Theo tờ Post, 'lối sống cải tiến, những ràng buộc lãng mạn và danh tiếng đã cản trở triển vọng của Lương Triều Vỹ' vào cuối những năm 1980.

'Có một khoảng thời gian tôi không có nhiều động lực làm việc, và tôi thấy mình đánh mất bản sắc, ý thức về bản thân. Tôi đã muốn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi thích ở trong '"tổ ấm" thoải mái của mình cả ngày hơn là ra ngoài' - Lương Triều Vỹ nói - 'Nhưng tôi sớm nhận ra rằng mình không thể tiếp tục như vậy được'.

Lương Triều Vỹ: Từ người bán hàng gia dụng trở thành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh 3
Nam diễn viên từng chia sẻ diễn xuất giúp anh trút bỏ được những cảm xúc kìm nén trong lòng

Nói về vai chính trong bộ phim kinh điển A City of Sadness của đạo diễn nghệ thuật Đài Loan Hầu Hiếu Hiền năm 1989, Lương Triều Vỹ cho biết: 'Trong A City of Sadness, nhân vật tôi đóng là một người câm điếc nên tôi phải dùng cử động cơ thể để bộc lộ cảm xúc. Nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình'.

Lương Triều Vỹ: Từ người bán hàng gia dụng trở thành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh 4
Lương Triều Vỹ trong phim "A City of Sadness"

Về lời khuyên diễn xuất đã nhận được, Lương Triều Vỹ cho biết những góp ý của đạo diễn Vương Gia Vệ đã dành cho anh khi anh có màn xuất hiện ngắn ở cuối phim Days of Being Wild đã có ảnh hưởng lớn, thay đổi suy nghĩ về diễn xuất của anh. 

Lương Triều Vỹ: Từ người bán hàng gia dụng trở thành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh 5
Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ vẫn tích cực theo đuổi đam mê diễn xuất

Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ vẫn tích cực theo đuổi đam mê diễn xuất.à Tài tử Hồng Kông có màn tái xuất màn ảnh rộng dịp tết với vai chính trong Vô danh đóng cùng Vương Nhất Bác. Nam diễn viên kỳ cựu cũng góp mặt trong nhiều dự án: Phong tái khởi thời, Săn cáo, Once Upon a Time in Hong Kong… Hôm 30.1, Lương Triều Vỹ bất ngờ mở tài khoản trên Douyin, lập tức khiến mạng xã hội "dậy sóng" và thu hút hơn 1,6 triệu người theo dõi chỉ trong một ngày.

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